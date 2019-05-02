Первый вице-спикер Госдумы наградил Рауля Кастро Ленинской премией ЦК КПРФ

Награда была вручена государственному деятелю за "последовательную позицию в деле укрепления российско-кубинской дружбы".

На Кубе первому секретарю ЦК Коммунистической партии Раулю Кастро была вручена Ленинская премия ЦК КПРФ. Знак и диплом лауреата премии Кастро вручил первый заместитель председателя Госдумы РФ Иван Мельников, который находился на Кубе с официальным визитом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Посольство России на острове.

Отмечается, что премия была присуждена Раулю Кастро "за верность идеалам социализма и Кубинской революции, за личную роль в международной борьбе с антикоммунизмом и колониализмом и последовательную позицию в деле укрепления российско-кубинской дружбы".

При этом государственный деятель заявил, что принимает награду от лица всего кубинского народа. По словам Кастро, присуждение этой премии лишний раз подтверждает, что отношения между Россией и Кубой "сегодня укрепляются и обновляются".

Кроме того, он вспомнил слова его брата Фиделя Кастро, что без поддержки Советского Союза Гаване было бы "крайне трудно" одержать победу в борьбе, которая ведётся много лет.

На церемонии награждения присутствовал глава государства Мигель Диас-Канель.

Ленинская премия ЦК КПРФ, учреждённая в 2017 году, присуждается за особый вклад в общественно значимую деятельность, которая способствует утверждению принципов социализма, справедливости, а также гуманизма. Кроме того, премия вручается за успехи в научно-исследовательской и культурной деятельности.