Кузнецова отреагировала на инцидент с унижением ребёнка в детсаду Краснодара
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила о недопустимости случаев, подобных тому, что произошёл в детском саду Краснодара. Об этом сообщает РИА "Новости".
— А если уже с детского сада путём унижения и физического воздействия взрослые преподают такие "уроки доброты", то какими вырастут наши дети? — сказала Кузнецова.
Омбудсмен отметила, что детей невозможно научить без личного примера, лишь в теории рассказывая о добрых поступках.
Кузнецова подчеркнула, что заведующая детсадом, оскорблявшая мальчика, будет уволена в первый же рабочий день.
Как ранее писал Лайф, в краснодарском детском саду заведующая заставила ребёнка целовать землю. Женщина требовала, чтобы мальчик встал на колени, и называла его подонком и тварью.