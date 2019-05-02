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Регион
Опубликовано 2 мая 2019, 17:25

Кузнецова отреагировала на инцидент с унижением ребёнка в детсаду Краснодара

Фото: © Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка

Фото: © Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребёнка

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила о недопустимости случаев, подобных тому, что произошёл в детском саду Краснодара. Об этом сообщает РИА "Новости".

А если уже с детского сада путём унижения и физического воздействия взрослые преподают такие "уроки доброты", то какими вырастут наши дети? — сказала Кузнецова.

Омбудсмен отметила, что детей невозможно научить без личного примера, лишь в теории рассказывая о добрых поступках.

Кузнецова подчеркнула, что заведующая детсадом, оскорблявшая мальчика, будет уволена в первый же рабочий день.

Как ранее писал Лайф, в краснодарском детском саду заведующая заставила ребёнка целовать землю. Женщина требовала, чтобы мальчик встал на колени, и называла его подонком и тварью.

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Эмила Сидорова
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