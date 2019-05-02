Кузнецова отреагировала на инцидент с унижением ребёнка в детсаду Краснодара

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила о недопустимости случаев, подобных тому, что произошёл в детском саду Краснодара. Об этом сообщает РИА "Новости".

— А если уже с детского сада путём унижения и физического воздействия взрослые преподают такие "уроки доброты", то какими вырастут наши дети? — сказала Кузнецова.

Омбудсмен отметила, что детей невозможно научить без личного примера, лишь в теории рассказывая о добрых поступках.

Кузнецова подчеркнула, что заведующая детсадом, оскорблявшая мальчика, будет уволена в первый же рабочий день.