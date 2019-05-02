Mortal Kombat попала в "Мировой зал славы видеоигр"

За 21 год существования файтинг стал известен во всём мире, радуя и огорчая фанатов новыми частями.

Нашумевшая в своё время игра Mortal Kombat, выпущенная в 1992 году, смогла завоевать такую популярность, что её внесли в "Мировой зал славы видеоигр". Об этом сообщает Associated Press.

Как пишет агентство, такой чести удостоились ещё несколько игр, а именно — Colossal Cave Adventure, Super Mario Kart и "Пасьянс", встроенный в Microsoft Windows. Эти игры отметили за их вклад в индустрию видеоигр и поп-культуру.

"Мировой зал славы видеоигр" расположен в музее The Strong в Рочестере (США). Посетителям предоставляют виртуальные развлечения всех типов: аркадные, консольные, компьютерные и мобильные.