15 обложек югославских пластинок, на которые больно смотреть
Пользователи Сети обсуждают дизайн упаковки винила, выпускавшегося в ныне не существующей Югославии. Глядя на обложки этих альбомов, испытываешь чувство смятения, потому что непонятно — смеяться или плакать. А вот что пишут в комментариях к этим изображениям.
Фото: © discogs.com
Что-то я не видел его на "Энтерпрайзе"...
Фото: © discogs.com
Храбрая женщина!
Фото: © discogs.com
На бедолагу в жёлтом, должно быть, напали дикие звери
Фото: © discogs.com
Югославская версия мамы Стифлера
Фото: © discogs.com
Это же готовый мем!
Фото: © discogs.com
Фотошоп 1977 года
Фото: © discogs.com
Дикие были времена...
Фото: © discogs.com
Есть в этом что-то фрейдистское
Фото: © discogs.com
Я бы тоже разозлился, если бы парикмахер сотворил со мной такое
Фото: © discogs.com
Просто переведу вам названия песен: 4 — "Убей женщину, которая не моет голову"; 6 — "Дайте ей мыло, друзья"; 11 — "Мы просто принимаем ванну"
Фото: © discogs.com
Кико забавный. Совсем не похож на убийцу
Фото: © discogs.com
Когда вы наконец нашли укромный угол, чтобы выпустить газы, но видите, как кто-то направляется в вашу сторону
Фото: © discogs.com
Оливер Мандич — наш Дэвид Боуи
Фото: © discogs.com
А этот не похож на человека, который по ночам прячется в кустах и заглядывает в чужие окна
Фото: © discogs.com
Он так и видит вас в одной из тех подержанных тачек, которыми торгует