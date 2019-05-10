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Опубликовано 10 мая 2019, 12:00

15 обложек югославских пластинок, на которые больно смотреть

Пользователи Сети обсуждают дизайн упаковки винила, выпускавшегося в ныне не существующей Югославии. Глядя на обложки этих альбомов, испытываешь чувство смятения, потому что непонятно — смеяться или плакать. А вот что пишут в комментариях к этим изображениям.

Фото: © discogs.com

Фото: © discogs.com

Что-то я не видел его на "Энтерпрайзе"...

Withnail

Фото: © discogs.com

Фото: © discogs.com

Храбрая женщина!

Biljana Malesevic

Фото: © discogs.com

Фото: © discogs.com

На бедолагу в жёлтом, должно быть, напали дикие звери

Isabelle

Фото: © discogs.com

Фото: © discogs.com

Югославская версия мамы Стифлера

Marky Mark And The Funky Bunch

Фото: © discogs.com

Фото: © discogs.com

Это же готовый мем!

nothanks

Фото: © discogs.com

Фото: © discogs.com

Фотошоп 1977 года

Skure

Фото: © discogs.com

Фото: © discogs.com

Дикие были времена...

Nikolai Kiryukhin

Фото: © discogs.com

Фото: © discogs.com

Есть в этом что-то фрейдистское

Anita Holleufer

Фото: © discogs.com

Фото: © discogs.com

Я бы тоже разозлился, если бы парикмахер сотворил со мной такое

Wil Vanderheijden

Фото: © discogs.com

Фото: © discogs.com

Просто переведу вам названия песен: 4 — "Убей женщину, которая не моет голову"; 6 — "Дайте ей мыло, друзья"; 11 — "Мы просто принимаем ванну"

Biljana Malesevic

Фото: © discogs.com

Фото: © discogs.com

Кико забавный. Совсем не похож на убийцу

Withnail

Фото: © discogs.com

Фото: © discogs.com

Когда вы наконец нашли укромный угол, чтобы выпустить газы, но видите, как кто-то направляется в вашу сторону

Withnail

Фото: © discogs.com

Фото: © discogs.com

Оливер Мандич — наш Дэвид Боуи

Ivana Maksimova

Фото: © discogs.com

Фото: © discogs.com

А этот не похож на человека, который по ночам прячется в кустах и заглядывает в чужие окна

Withnail

Фото: © discogs.com

Фото: © discogs.com

Он так и видит вас в одной из тех подержанных тачек, которыми торгует

Marky Mark And The Funky Bunch

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Семен Хафизов
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