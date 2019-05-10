15 обложек югославских пластинок, на которые больно смотреть

Пользователи Сети обсуждают дизайн упаковки винила, выпускавшегося в ныне не существующей Югославии. Глядя на обложки этих альбомов, испытываешь чувство смятения, потому что непонятно — смеяться или плакать. А вот что пишут в комментариях к этим изображениям.