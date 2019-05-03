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Регион
Опубликовано 3 мая 2019, 17:42

Десятки человек погибли в межобщинных столкновениях в Эфиопии

В результате нападения группы вооружённых людей также пострадало более 80 человек.

В ходе межобщинных столкновений было убито несколько десятков жителей эфиопской деревни Джави в штате Амхара. Об этом сообщило AFP со ссылкой на заявление представителя местных властей.

Все погибшие — представители народности гумуз. Кроме того, в результате нападения группы вооружённых людей более 80 местных жителей получили ранения. Полиция считает, что кровавое преступление стало ответной реакцией на убийство в минувшие выходные более 20 человек, большинство из которых являются представителями народности амхара.

Отмечается, что конфликт между общинами возник из-за разногласий по поводу принадлежности отдельных земельных участков.

Ранее сообщалось, что жертвами стрельбы в столице Гаити стали не менее восьми человек.

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Андрей Бражников
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