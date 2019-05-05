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Опубликовано 5 мая 2019, 10:41

Уральский педиатр выписал ребёнку рецепт на бланке Минздрава СССР

Фото: © Pixabay

Фото: © Pixabay

Отец малышки предположил, что напечатанных в прошлом веке документов хватит ещё на десятки или даже сотни лет вперёд.

В Челябинске педиатр выписал годовалой девочке лекарство на бланке Минздрава СССР. На документе значилась дата 4 мая 1919 года. О произошедшем сообщил отец малышки.

Фото: © URA.RU.

Фото: © URA.RU.

Видимо, их напечатали сразу на 30 лет вперёд или на 300. Педиатр выписал дочери рецепт на бланке, выпущенном в 1988 году, — цитирует Александра Олексюка портал URA.RU.

Он добавил, что "вот что значит основательность: страны уже нет, а бланки СССР в ходу".

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Андрей Бражников
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