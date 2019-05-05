Уральский педиатр выписал ребёнку рецепт на бланке Минздрава СССР

Отец малышки предположил, что напечатанных в прошлом веке документов хватит ещё на десятки или даже сотни лет вперёд.

В Челябинске педиатр выписал годовалой девочке лекарство на бланке Минздрава СССР. На документе значилась дата 4 мая 1919 года. О произошедшем сообщил отец малышки.

— Видимо, их напечатали сразу на 30 лет вперёд или на 300. Педиатр выписал дочери рецепт на бланке, выпущенном в 1988 году, — цитирует Александра Олексюка портал URA.RU.

Он добавил, что "вот что значит основательность: страны уже нет, а бланки СССР в ходу".