Госдума рассмотрит законопроект о помощи многодетным семьям в погашении ипотеки

Депутаты и сенаторы предложили выделять семьям по 450 тысяч рублей при рождении третьего или последующих детей.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно с депутатами от других политических фракций подготовили законопроект, направленный на помощь многодетным семьям и увеличение рождаемости. Документ предполагает выплаты по 450 тысяч рублей для погашения ипотеки семьям при рождении у них третьего или последующих детей.

— Законопроект направлен на реализацию послания Президента РФ Владимира Путина. Глава государства поставил задачу, чтобы многодетные семьи, где родился третий или последующие дети, могли получить от государства компенсацию для погашения своего ипотечного кредита в размере 450 тысяч рублей, — сообщил журналистам Вячеслав Володин.

Как подчеркнул спикер Госдумы, перераспределения бюджетных средств для реализации этого проекта не потребуется, поскольку они уже были предусмотрены при составлении бюджета.

— Важно, что закон будет иметь обратную силу и начнёт действовать с 1 января 2019 года. Таким образом, компенсацию получат семьи, где в этом году родился третий и последующий ребёнок, — добавил Володин.