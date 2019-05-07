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Опубликовано 7 мая 2019, 00:57

Футбольная команда Госдумы победила сборную бундестага в Берлине

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Футбольная команда Государственной думы РФ 6 мая в ответном матче, состоявшемся на стадионе спортивного клуба "Сименсштадт" в Берлине, одержала волевую победу со счётом 2:1 над сборной бундестага.

Прошлая товарищеская встреча состоялась в 2018 году на стадионе "Красная Пресня" в Москве и окончилась со счётом 5:3 в пользу россиян. К этому поединку, по данным ТАСС, уровень германской сборной возрос.

В результате на стадионе развернулась настоящая баталия, которой не помешали ни непривычно холодная погода, ни моросящий дождь.

Ранее в бундестаге назвали условия, при которых с России готовы снять санкции.

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Аннa Харитонова
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