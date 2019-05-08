Пассажирский самолёт потерпел катастрофу в аэропорту Мьянмы
Фото: © Twitter / arakan_voice
Самолёт авиакомпании Biman — национального перевозчика Бангладеш — потерпел крушение в международном аэропорту Янгон в Мьянме.
По данным The Daily Star, на борту самолёта находилось 33 пассажира.
По предварительной информации, воздушное судно выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы во время посадки из-за плохих погодных условий.
Photos at Yangon International Airport today evening, Biman Airline flight slipped off runway at Yangon International Airport today evening. pic.twitter.com/agPMfowciL— Arakan Times Online (@arakan_voice) 8 мая 2019 г.
Сообщается, что в результате случившегося пострадало несколько человек, в том числе пилот. Другие детали не приводятся.
#BreakingNews— Aung Bo Bo (@HaB138) 8 мая 2019 г.
A Biman plane crashed on the runway in
Yangon International Airport.@BimanAirlines pic.twitter.com/F81jx3BZRg
В настоящее время аэропорт закрыт — он не принимает и не отправляет рейсы.