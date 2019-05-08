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Регион
Опубликовано 8 мая 2019, 17:15

Пассажирский самолёт потерпел катастрофу в аэропорту Мьянмы

Фото: © Twitter / arakan_voice

Фото: © Twitter / arakan_voice

Самолёт авиакомпании Biman — национального перевозчика Бангладеш — потерпел крушение в международном аэропорту Янгон в Мьянме.

По данным The Daily Star, на борту самолёта находилось 33 пассажира.

По предварительной информации, воздушное судно выкатилось за пределы взлётно-посадочной полосы во время посадки из-за плохих погодных условий.

Сообщается, что в результате случившегося пострадало несколько человек, в том числе пилот. Другие детали не приводятся.

В настоящее время аэропорт закрыт — он не принимает и не отправляет рейсы.

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Эмила Сидорова
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