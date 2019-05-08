Захарова заявила, что высылка шведских дипломатов стала ответной мерой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга заявила, что высылка шведских дипломатов из России стала ответной мерой.

— Эти вопросы не нуждаются в нашем комментарии. Не вдаваясь в глубину проблемы, могу сказать, что в вашем вопросе содержится ответ. Речь идёт о фразе "в ответ", — заявила Захарова.