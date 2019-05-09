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Регион
Опубликовано 9 мая 2019, 00:10

Трамп на год продлил санкции против Сирии

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Режим чрезвычайного положения против САР был введён в мае 2004 года, указ ежегодно продлевался и дополнялся.

Президент США Дональд Трамп на год продлил режим чрезвычайного положения в отношении Сирии, а также санкции против республики. Об этом сообщает Белый дом.

Отмечается, что режим ЧП продлён в связи с тем, что война в Сирии "ставит под угрозу сам сирийский народ и порождает нестабильность в регионе". Кроме того, в обращении Трампа к Конгрессу указывается, что "действия и политика Дамаска представляют крайнюю угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США".

Кроме того, глава Белого дома также на год продлил санкции против Центральноафриканской Республики — из-за "кризиса правоохранительных органов, нарушения закона, межрелигиозной розни, массового насилия и убийств".

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Александра Вишнякова
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