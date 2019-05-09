В Черногории суд признал двух россиян виновными в попытке организации путча

Госпереворот якобы планировался с целью не допустить вхождения страны в Североатлантический альянс.

Высший суд Черногории признал россиян Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова виновными в попытке путча в стране. Об этом сообщает Национальное телевидение Черногории.

В приговоре говорится о том, что Шишмаков и Попов якобы умышленно участвовали в совершении преступления "с намерением запугать граждан Черногории, посягнуть на жизнь и здоровье другого лица, поставить под угрозу основы общественного строя Черногории и предотвратить вступление Черногории в НАТО".

Всего обвиняемыми по этому делу проходят 14 граждан России. По версии Подгорицы, россияне хотели организовать госпереворот с целью не допустить вхождения страны в НАТО. Черногорская прокуратура называет Шишмакова и Попова сотрудниками российских спецслужб. Остальных 12 обвиняемых также признали виновными.