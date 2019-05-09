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Регион
Опубликовано 9 мая 2019, 21:53

Пётр Толстой о Сергее Доренко: Он всегда имел своё мнение

Пётр Толстой. Фото: © vk.com/tolstoy.petr

Пётр Толстой. Фото: © vk.com/tolstoy.petr

Известный журналист скончался сегодня в Москве в результате сердечного приступа.

Депутат Госдумы РФ и журналист Пётр Толстой рассказал, что ему довелось несколько десятилетий работать вместе или параллельно с Сергеем Доренко. Смерть журналиста, главного редактора радиостанции "Говорит Москва" Толстой назвал большой потерей для всех.

Он не мирился с фальшью, и очень бы не хотелось, чтобы в связи с его трагической гибелью звучали какие-то фальшивые слова. Он был человеком, который всегда имел своё мнение, свою правду, с которой можно было соглашаться, можно было спорить. Он порой вёл себя как дворовый хулиган, а порой — как очень интеллигентный и тонкий человек. Он был разный, но при этом он был самим собой, он, безусловно, был феноменом в профессии, — высказался в разговоре с Лайфом Пётр Толстой.

Ранее председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв назвал Доренко одним из самых талантливых журналистов России. А мэр Москвы Сергей Собянин назвал умершего талантливым журналистом, беспокойным и неравнодушным человеком.

По сведениям медиков, Сергей Доренко скончался на дороге за рулём мотоцикла, у него остановилось сердце.

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Ольга Годуненко
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