Пётр Толстой о Сергее Доренко: Он всегда имел своё мнение

— Он не мирился с фальшью, и очень бы не хотелось, чтобы в связи с его трагической гибелью звучали какие-то фальшивые слова. Он был человеком, который всегда имел своё мнение, свою правду, с которой можно было соглашаться, можно было спорить. Он порой вёл себя как дворовый хулиган, а порой — как очень интеллигентный и тонкий человек. Он был разный, но при этом он был самим собой, он, безусловно, был феноменом в профессии, — высказался в разговоре с Лайфом Пётр Толстой.