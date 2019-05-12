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Опубликовано 12 мая 2019, 15:59

Пассажирский самолёт совершил аварийную посадку в Мьянме без шасси – видео

В Департаменте гражданской авиации Мьянмы считают, что причиной отказа шасси стала "техническая ошибка".

Пассажирский самолёт Embraer 190 авиакомпании Myanmar National Airlines совершил аварийную посадку в Международном аэропорту города Мандалай в Мьянме. Об этом сообщает The Straits Times.

Инцидент произошёл около 9 часов утра (5:30 мск) в воскресенье, 12 мая. Отмечается, что у авиалайнера заклинило шасси, в результате чего пилоту пришлось сажать самолёт на "брюхо".

Фото: © Facebook/Myanmar National Airlines

Фото: © Facebook/Myanmar National Airlines

В Департаменте гражданской авиации Мьянмы пояснили, что капитан воздушного судна неоднократно пытался выпустить шасси в передней части самолёта: сначала через компьютерную систему, а затем — вручную.

Они дважды пытались, дважды облетали вокруг (аэропорта.Прим. Лайфа) и просили проверить (диспетчеров.Прим. Лайфа), выпустилось переднее шасси или нет, — добавил замгендиректора департамента Е. Хут Аунг, назвав инцидент "технической ошибкой".

Фото: © Facebook/Myanmar National Airlines

Фото: © Facebook/Myanmar National Airlines

По данным издания, в результате происшествия никто из 89 человек, находившихся на борту воздушного судна, не пострадал.

На данный момент национальная авиакомпания Мьянмы отправила инженеров в Мандалай для проверки авиалайнера.

Напомним, это не первый инцидент с экстренной посадкой в Мьянме. Ранее в этом же месяце самолёт авиакомпании Biman потерпел крушение в международном аэропорту в городе Янгон. Во время происшествия пострадало пятнадцать человек.

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Анна Сокова
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