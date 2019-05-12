Пассажирский самолёт совершил аварийную посадку в Мьянме без шасси – видео
В Департаменте гражданской авиации Мьянмы считают, что причиной отказа шасси стала "техническая ошибка".
#MNA (Embraer 190) #Yangon-#Mandalay this morning, landing at the #Mandalay airport - Nose Lansing Gear failure on landing. Flight Capt. has done the amazing job. #Myanmar pic.twitter.com/7dDzSIs13V— Cape Diamond (@cape_diamond) 12 мая 2019 г.
Пассажирский самолёт Embraer 190 авиакомпании Myanmar National Airlines совершил аварийную посадку в Международном аэропорту города Мандалай в Мьянме. Об этом сообщает The Straits Times.
Инцидент произошёл около 9 часов утра (5:30 мск) в воскресенье, 12 мая. Отмечается, что у авиалайнера заклинило шасси, в результате чего пилоту пришлось сажать самолёт на "брюхо".
В Департаменте гражданской авиации Мьянмы пояснили, что капитан воздушного судна неоднократно пытался выпустить шасси в передней части самолёта: сначала через компьютерную систему, а затем — вручную.
— Они дважды пытались, дважды облетали вокруг (аэропорта. — Прим. Лайфа) и просили проверить (диспетчеров. — Прим. Лайфа), выпустилось переднее шасси или нет, — добавил замгендиректора департамента Е. Хут Аунг, назвав инцидент "технической ошибкой".
По данным издания, в результате происшествия никто из 89 человек, находившихся на борту воздушного судна, не пострадал.
На данный момент национальная авиакомпания Мьянмы отправила инженеров в Мандалай для проверки авиалайнера.
Напомним, это не первый инцидент с экстренной посадкой в Мьянме. Ранее в этом же месяце самолёт авиакомпании Biman потерпел крушение в международном аэропорту в городе Янгон. Во время происшествия пострадало пятнадцать человек.