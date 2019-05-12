В Германии в гостинице нашли тела трёх человек, убитых из арбалетов
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Тела трёх человек, поражённых стрелами, были найдены в одном из номеров гостиницы в городе Пассау в Германии, сообщает Bild. В номере также было обнаружено два арбалета.
Как отмечается, правоохранители не считают, что к смерти двух женщин и одного мужчины причастен кто-то посторонний.
Какие отношения связывали умерших, тела которых обнаружила горничная, пока не ясно. Полиция расследует обстоятельства случившегося.