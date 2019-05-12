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Регион
Опубликовано 12 мая 2019, 19:09

В Германии в гостинице нашли тела трёх человек, убитых из арбалетов

Фото: © Twitter/DerSPIEGEL

Фото: © Twitter/DerSPIEGEL

Тела трёх человек, поражённых стрелами, были найдены в одном из номеров гостиницы в городе Пассау в Германии, сообщает Bild. В номере также было обнаружено два арбалета.

Как отмечается, правоохранители не считают, что к смерти двух женщин и одного мужчины причастен кто-то посторонний.

Какие отношения связывали умерших, тела которых обнаружила горничная, пока не ясно. Полиция расследует обстоятельства случившегося.

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Эмила Сидорова
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