Не только игры. Как геймеры помогают науке победить рак и ВИЧ

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Покемонам время, а работе День Земли

Фото © Pexels

Самый свежий пример полезного гейминга связан с небезызвестной игрой Pokemon Go. Это мобильное приложение с функцией дополненной реальности. В ней, в отличие от большинства других игр, преуспевает не тот, кто дольше всех сидит на диване, а тот, кто больше остальных передвигается по городу, стране или миру. Ведь виртуальные покемоны, которых нужно ловить, прячутся в реальных парках, на улицах и в различных заведениях. Пользуясь этой особенностью, Niantic — разработчик Pokemon Go — провёл по-настоящему полезное внутриигровое мероприятие. В честь Дня Земли с 12 по 28 апреля компания Niantic призвала геймеров продолжить охотиться на покемонов, но попутно собирать ещё и мусор. Откликнулось примерно 17 000 человек. Параллельно к акции присоединились 46 негосударственных волонтёрских организаций из 41 страны, включая Россию. Общими усилиями геймеры собрали 145 тонн мусора. Результат впечатляющий. Ещё в прошлом году в рамках этой же акции с улиц было вычищено только 6,5 тонны.

Игра на миллион

Фото © Twitter / Games Done Quick‏

Киберспорт является более или менее массовым явлением. Сегодня и дети, и взрослые знают, что это турниры, в которых люди с незаурядной реакцией и стратегическим мышлением противостоят друг другу в видеоиграх. Но показателем мастерства может быть не только статус про-игрока. Можно, например, быть ещё и спидраннером, специалистом по скоростному прохождению игр. Спидраны — так называют быстрое преодоление всех препятствий до начала финальных титров, — как и киберспортивные дисциплины, имеют большую аудиторию и фанатскую базу. Видеоролики и стримы, в которых на скорость пробегаются игры, собирают сотни тысяч и миллионы просмотров. Одним из популярнейших пристанищ поклонников спидрана является сайт Speed Demos Archive (SDA). Он аккумулирует записи быстрых прохождений. Cегодня в каталоге SDA собраны видеоролики по 1300 играм. Вот уже девять лет сайт дважды в год проводит мероприятие Games Dones Quick (GDQ), в рамках которого известные спидраннеры собираются, чтобы блеснуть своими навыками. Все их игры транслируются в Интернете. Любой зритель может поддержать игрока звонкой монетой, донатом. Собранные таким образом средства идут в Фонд профилактики рака или в бюджет организации "Врачи без границ". В далёком 2010 году первый благотворительный стрим собрал всего 10,5 тысячи долларов. Последняя на сегодня трансляция, прошедшая в январе 2019 года, заработала почти 2,5 миллиона долларов.

Как геймеры "поймали" обезьяний ВИЧ

Фото © Foldit

В мае 2008 года американские учёные из Вашингтонского университета создали приложение Foldit, в котором нужно предугадывать сворачивание сложных белков. Программа объясняет простые правила, а дальше игроки, используя 3D-детали, как в конструкторе, пытаются предугадать изменения белка при сворачивании. Протеины, коих в человеческом организме более 100 тысяч видов, являются длинными молекулами, которые в разных условиях принимают немыслимые формы. Рассчитать форму каждого белка на все случаи жизни — сложная задача даже для суперкомпьютера. А фармацевтам информация об изменениях белков очень нужна. Ведь у свёрнутых белков проявляются разной степени пользы свойства. На основе самых эффективных создаются важные лекарства. Так вот, в 2011 году благодаря мозговому штурму игроков Foldit был найден фермент, играющий важную роль в заражении обезьян ВИЧ. Учёные над решением этой задачи бились 15 лет. Другое громкое событие, связанное с Foldit, произошло в 2016 году. Исследователи взяли студентов-микробиологов, нескольких учёных, компьютеры и геймеров. Каждой группе дали на анализ один и тот же белок. Эффективнее всех с задачей справились игроки. Заметим, что Fold.it живёт и процветает до сих пор. В начале мая проект отметил 11-летие.

Геймеры презирают не только раков, но и рак

Фото © The Human Protein Atlas

Авторы научно-исследовательской программы Human Protein Atlas, запущенной шведскими исследователями, пошли дальше. В 2016 году они скооперировались с исландской студией CCP Games и интегрировали в известную онлайн-игру EVE Online новый режим — Project Discovery. В нём игроки определяли на фотографиях клеток различные белки и сортировали их по разным категориям. В перспективе это должно ускорить создание лекарства от рака. Дело в том, что глобальная цель Human Protein Atlas — систематизация знаний о всех белках в теле человека. В том числе и тех, что производятся в клетках раковых опухолей. Компьютеры с сортировкой фотографий якобы пока не справляются. Машинное зрение всё ещё не столь совершенное, чтобы регистрировать мельчайшие детали на сложных изображениях. Всего игрокам предстояло отсортировать 13 миллионов снимков. С огромным каталогом фанаты EVE справились за два с лишним года: в августе 2018 года участники успешно достигли цели. За свою работу игроки получили внутриигровую валюту, которую можно обменять на полезные предметы в EVE Online. Созданная же база знаний стала открытой.

Игры мозга