ГД приняла в I чтении проект об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП с жертвами
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Госдума приняла в I чтении законопроект об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей.
Документ предлагает внести изменения в статью 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". По новому проекту в случае нанесения тяжких телесных повреждений предусматривается наказание от трёх до семи лет, а в случае гибели человека — от пяти до двенадцати лет тюрьмы. Если же число погибших будет от двух и выше, то предусмотрено лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
Законопроект предусматривает ужесточение наказания за аналогичные преступления на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и т.д.