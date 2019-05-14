ГД приняла в I чтении проект об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП с жертвами

Документ предлагает внести изменения в статью 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". По новому проекту в случае нанесения тяжких телесных повреждений предусматривается наказание от трёх до семи лет, а в случае гибели человека — от пяти до двенадцати лет тюрьмы. Если же число погибших будет от двух и выше, то предусмотрено лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.