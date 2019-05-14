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Опубликовано 14 мая 2019, 14:52

ГД приняла в I чтении проект об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП с жертвами

Фото: © РИА "Новости" / Евгения Новоженина

Фото: © РИА "Новости" / Евгения Новоженина

Госдума приняла в I чтении законопроект об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей.

Документ предлагает внести изменения в статью 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". По новому проекту в случае нанесения тяжких телесных повреждений предусматривается наказание от трёх до семи лет, а в случае гибели человека — от пяти до двенадцати лет тюрьмы. Если же число погибших будет от двух и выше, то предусмотрено лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Законопроект предусматривает ужесточение наказания за аналогичные преступления на железнодорожном, воздушном, морском и внутреннем водном транспорте и т.д.

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Артур Белкин
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