Штрафы для дачников. Что нельзя делать на загородном участке

В первую очередь ограничения касаются разведения огня на дачном участке. В том числе и для жарки мяса на мангале. Так, площадку под мангал можно устанавливать не ближе пяти метров от жилого дома. До ближайших деревьев и кустарников должно быть не менее десяти метров. Ещё более жёсткие ограничения касаются открытого огня. Об этом часто забывают любители посидеть у костра или дачники, которые после зимы в открытую сжигают старую сухую листву.

— Место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшей постройки, — рассказывает юрист Европейской юридической службы Геннадий Локтев. — При этом должно быть не менее 100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и 30 метров от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев. За нарушение норм пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность — для граждан в виде предупреждения или административного штрафа в размере от 2000 до 3000 рублей. Если костёр разводили в условиях особого противопожарного режима, то штраф для граждан будет уже от 2000 до 4000 рублей.

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Серьёзные штрафы могут получить и владельцы запущенных участков. Так бывает, что хозяин не может посещать дачу или просто не следит за своей землёй. Достаточно несколько месяцев, чтобы неухоженный участок превратился в заросли. Обычно от этого страдают соседи. Мало того что им приходится жить рядом с заброшенным домом, так на их территорию ещё и летят сорняки. Выход есть — соседа можно обязать привести свою дачу в порядок.

— Право одного собственника заканчивается там, где начинается право другого, — поясняет адвокат Евгений Корчаго. — Если дачник не ухаживает за своим участком и на участок соседей попадают сорняки, то он может быть привлечён к административной ответственности. Сосед имеет право подать иск с требованием обязать дачника привести свой участок в порядок.

За сорняки можно нарваться на штраф до 50 000 рублей. Если сосед докажет, что из-за сорняков понёс убытки, то потерять придётся ещё больше. Кстати, по словам Евгения Корчаго, если дачник откажется платить штрафы, то в итоге может и вовсе остаться без имущества. Судебные приставы наложат арест на участок. Затем он будет продан, из полученных денег будут оплачены штрафы, а оставшуюся после этого сумму вернут хозяину.

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Также есть список запрещённых растений, которые тоже нельзя выращивать на даче. К ним относятся растения и травы, содержащие наркотические вещества. К тому же нельзя выращивать и опасные сорняки. Как отмечает Евгений Корчаго, собственник обязан убирать со своего участка борщевик. Это ядовитый сорняк, который к тому же активно распространяется по окрестностям.