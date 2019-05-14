Москалькова возьмёт на контроль ситуацию вокруг возведения храма в Екатеринбурге

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова возьмёт на контроль ситуацию с протестными акциями, участники которых выступают против строительства собора Святой Екатерины в Екатеринбурге.

— Я возьму на вооружение и обязательно проработаю этот вопрос, — цитирует её ТАСС .

При этом, по её словам, пока ей подобных обращений не поступало, в том числе и от уполномоченного по правам человека в Свердловской области.