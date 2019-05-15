Металл, открывший XXI век. В Госдуме презентовали алюминиевую промышленность

В помещении Государственной думы открылась выставка "Эра крылатого металла", посвящённая, как это заявлено организаторами — Алюминиевой ассоциацией, достижениям алюминиевой промышленности России.

Пресс-служба Алюминиевой ассоциации

Справка Лайфа

Алюминий — лёгкий пластичный металл серебристого цвета. Покрыт тонкой и прочной оксидной плёнкой, которая надёжно защищает его от коррозии.

Алюминий обладает высокой электропроводностью (в 1,7 раза слабее меди, но при этом в 4 раза её дешевле), что обеспечивает этому металлу большой спрос в электротехнике (провода, отражающие экраны и пр.), производстве товаров бытового назначения (кастрюли, сковородки, вилки, ложки, упаковочная фольга и т.п.), при изготовлении пиротехнических материалов, а также теплового оборудования. Алюминий востребован и у военных: он применяется при производстве бронеплит, стрелкового оружия (автоматов, пистолетов), а также в качестве горючего компонента в твёрдом ракетном топливе. Но наиболее видное место алюминий занимает в транспортной отрасли, "участвуя" в производстве велосипедов, автомобилей, плавсредств, самолётов и космических кораблей — 27% всего мирового объёма производства алюминия потребляется этой сферой.

Пресс-служба Алюминиевой ассоциации

Выставка, открывшаяся в Госдуме, должна рассказать депутатам, насколько важно развивать конечное производство изделий из алюминия на территории РФ.

Одним из первых оценил экспозицию лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

— Это первая выставка, посвящённая алюминиевой отрасли. Мы должны пропагандировать её развитие, чтобы молодёжь шла учиться и работать по этим специальностям. Раньше у нас не хватало перерабатывающих мощностей, сейчас ситуация меняется. Страна должна поставлять готовую продукцию, — отметил депутат, выглядевший на этот раз серьёзным государственным деятелем, не настроенным на самопиар и эпатажные заявления.

— Приятно приветствовать промышленников на площадке Государственной думы. Мы понимаем, что санкции были направлены не против одного человека, а против сотен тысяч человек, задействованных в работе отрасли. Остановка алюминиевых заводов приведёт к прекращению работы многих производств. Государство должно найти возможность для развития потребления алюминия, — поддержал Жириновского председатель Комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

На выставке представлено несколько тематических разделов: энергетика, мостостроение, автомобили, строительство, нефтегазовый сектор, товары народного потребления, пассажирский и грузовой транспорт, химия и анодирование. Здесь можно ознакомиться с образцами выпускаемой российскими предприятиями продукции — от алюминиевых 3D-деталей до буровых труб, алюминиевого пешеходного моста и грузовых вагонов. Понятно, что весь спектр производимых изделий "упаковать" в одну экспозицию на ограниченном пространстве невозможно, но организаторы и не ставили перед собой задачу показать всё. Выставка — это своеобразный призыв к развитию высокотехнологичных направлений алюминиевой отрасли, к производству продукции с высокой долей добавленной стоимости.

Пресс-служба Алюминиевой ассоциации

— Мы надеемся, что выставка будет способствовать дальнейшему практическому внедрению инновационных технологий на основе алюминия и его сплавов в разных отраслях, — сказал председатель Алюминиевой ассоциации Валентин Трищенко.

— Надо на законодательном уровне поддерживать тех, кто работает с алюминием, — подчеркнул депутат от "Единой России" Александр Козловский.