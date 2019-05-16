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Регион
Опубликовано 16 мая 2019, 11:26

Яровая внесла законопроект о повышении безопасности детского отдыха

Фото: © РИА "Новости" / Рамиль Ситдиков

Фото: © РИА "Новости" / Рамиль Ситдиков

Депутат уверена, что в случае принятия законопроекта вырастет качество услуг в этой сфере.

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла на рассмотрение нижней палаты российского парламента законопроект, который предполагает создание в регионах межведомственных комиссий по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.

На уровне федерального закона предполагается возможность создания по решению органа исполнительной власти региона или органа местного самоуправления межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, — пояснила Яровая.

В такие комиссии могут войти представители региональной исполнительной и законодательной власти, сотрудники сферы образования, здравоохранения и надзорных ведомств.

Законопроектом предлагается установить полномочие межведомственной комиссии по проведению перед началом оздоровительной кампании в каждом регионе обучающих семинаров для руководства, вожатых и работников детских лагерей, — заявила вице-спикер Госдумы.

По словам парламентария, законопроект уже одобрен экспертами Минпросвещения России.

В конце прошлого месяца президент России Владимир Путин призвал правительство быть внимательнее при подготовке к детскому летнему отдыху.

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Иван Комогорцев
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