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Опубликовано 16 мая 2019, 16:10

Депутат Госдумы перестала ругаться матом в соцсетях

Ольга Алимова. Фото: ©РИА "Новости" / Владимир Федоренко

Ольга Алимова. Фото: ©РИА "Новости" / Владимир Федоренко

Перемену заметили коллеги народной избранницы. Однако коммунистка отрицает, что прибегала к нецензурной лексике.

Депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова больше не матерится в социальных сетях. Это отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он похвалил коллегу за это прямо во время заседания нижней палаты парламента.

Вот у нас Алимова перестала ругаться матом в соцсетях, приводит агентство городских новостей "Москва" его слова на заседании.

Алимова, замеченная ранее коллегами в использовании нецензурной лексики, ответила, что вовсе не ругалась. Тогда спикер Госдумы пошутил, заявив, что это был фейк.

Месяц назад Володин публично пристыдил Алимову за использование бранных слов в Интернете. Как рассказывал Лайф, некоторые коллеги даже поддержали спикера в воспитательном порыве.

После коммунистка объяснялась, почему использует нецензурную брань. Среди поводов звучал и такой, что поэт Александр Пушкин тоже позволял себе нецензурные выражения.

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Дарья Иванова
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