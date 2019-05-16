Депутат Госдумы перестала ругаться матом в соцсетях

Перемену заметили коллеги народной избранницы. Однако коммунистка отрицает, что прибегала к нецензурной лексике.

Депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова больше не матерится в социальных сетях. Это отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он похвалил коллегу за это прямо во время заседания нижней палаты парламента.

— Вот у нас Алимова перестала ругаться матом в соцсетях, — приводит агентство городских новостей "Москва" его слова на заседании.

Алимова, замеченная ранее коллегами в использовании нецензурной лексики, ответила, что вовсе не ругалась. Тогда спикер Госдумы пошутил, заявив, что это был фейк.

Месяц назад Володин публично пристыдил Алимову за использование бранных слов в Интернете. Как рассказывал Лайф, некоторые коллеги даже поддержали спикера в воспитательном порыве.