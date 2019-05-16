Депутат Госдумы перестала ругаться матом в соцсетях
Ольга Алимова. Фото: ©РИА "Новости" / Владимир Федоренко
Перемену заметили коллеги народной избранницы. Однако коммунистка отрицает, что прибегала к нецензурной лексике.
Депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова больше не матерится в социальных сетях. Это отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он похвалил коллегу за это прямо во время заседания нижней палаты парламента.
— Вот у нас Алимова перестала ругаться матом в соцсетях, — приводит агентство городских новостей "Москва" его слова на заседании.
Алимова, замеченная ранее коллегами в использовании нецензурной лексики, ответила, что вовсе не ругалась. Тогда спикер Госдумы пошутил, заявив, что это был фейк.
Месяц назад Володин публично пристыдил Алимову за использование бранных слов в Интернете. Как рассказывал Лайф, некоторые коллеги даже поддержали спикера в воспитательном порыве.
После коммунистка объяснялась, почему использует нецензурную брань. Среди поводов звучал и такой, что поэт Александр Пушкин тоже позволял себе нецензурные выражения.