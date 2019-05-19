Четыре королевы красоты СССР, которые будоражат фантазию до сих пор: 12 фото

Маша Калинина стала победительницей первого в СССР конкурса красоты "Московская красавица" в 1988 г. Ей было всего 16

После девушка путешествовала по Европе, получив работу в международном модельном агентстве. Потом перебралась в США, где хотела покорить Голливуд

Но особых успехов в кино Мария не достигла. Со временем она стала интересоваться ЗОЖ, увлеклась йогой и даже открыла свою студию в Калифорнии

А вот первой "мисс СССР" стала 17-летняя школьница Юлия Суханова. Заветную корону она получила в 1989 году

И красавице предложили работу за рубежом. Сначала Юлю не хотели выпускать из страны. Но она всё же уехала в США, где сразу привлекла к себе внимание

Судьба распорядилась так, что Штаты стали её второй родиной. Там у Юли сейчас своя компания по выпуску генераторов горного воздуха

В 1990-м году титул "Мисс СССР" достался высокой и хрупкой 17-летней студентке из Витебска Марии Кежа

Девушка тогда отказалась от контрактов, вышла замуж и уехала в Европу. Но брак распался, а вернуться в индустрию моды ей помешала автокатастрофа

Но девушка не раскисла. Во Франции она стала модным дизайнером, создав собственный бренд. И её сумочки просто нарасхват

В 1991 г. заветная корона досталась жгучей брюнетке из Саратова Ильмире Шамсутдиновой. Она стала последней и самой юной "мисс СССР", девушке было 15

За этим последовали масса наград на различных конкурсах, сотрудничество с известными компаниями, среди которых Versace, Gucci, Dolce & Gabbana

Ильмира снималась в рекламе и клипах, появлялась на обложках глянца. А сейчас живёт в Москве и вместе с мужем воспитывает детишек