Четыре королевы красоты СССР, которые будоражат фантазию до сих пор: 12 фото
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Сейчас конкурсы красоты стали для нас обыденностью. Но 30 лет назад в СССР выбор главной красавицы был событием уникальным. Лайф предлагает вспомнить четырёх титулованных королев красоты, которые показали всему миру красоту русских женщин.
Коллаж © LIFE. © РИА "Новости" / Алексей Дитякин / Александр Макаров / Юрий Абрамочкин © Pressa.tv
Маша Калинина стала победительницей первого в СССР конкурса красоты "Московская красавица" в 1988 г. Ей было всего 16
Фото © Pressa.tv
После девушка путешествовала по Европе, получив работу в международном модельном агентстве. Потом перебралась в США, где хотела покорить Голливуд
Фото: instagram/patrikidaily
Но особых успехов в кино Мария не достигла. Со временем она стала интересоваться ЗОЖ, увлеклась йогой и даже открыла свою студию в Калифорнии
Фото: live-mind.com
А вот первой "мисс СССР" стала 17-летняя школьница Юлия Суханова. Заветную корону она получила в 1989 году
Фото © РИА "Новости" / Игорь Бойко
И красавице предложили работу за рубежом. Сначала Юлю не хотели выпускать из страны. Но она всё же уехала в США, где сразу привлекла к себе внимание
Фото: © РИА "Новости" / Юрий Абрамочкин
Судьба распорядилась так, что Штаты стали её второй родиной. Там у Юли сейчас своя компания по выпуску генераторов горного воздуха
Фото: hapo-oe.spb.ru
В 1990-м году титул "Мисс СССР" достался высокой и хрупкой 17-летней студентке из Витебска Марии Кежа
Фото: © РИА "Новости" / Александр Макаров
Девушка тогда отказалась от контрактов, вышла замуж и уехала в Европу. Но брак распался, а вернуться в индустрию моды ей помешала автокатастрофа
Фото: © РИА "Новости" / Александр Макаров
Но девушка не раскисла. Во Франции она стала модным дизайнером, создав собственный бренд. И её сумочки просто нарасхват
Фото: instagram / masha_keja
В 1991 г. заветная корона досталась жгучей брюнетке из Саратова Ильмире Шамсутдиновой. Она стала последней и самой юной "мисс СССР", девушке было 15
Фото: © РИА "Новости" / Алексей Дитякин
За этим последовали масса наград на различных конкурсах, сотрудничество с известными компаниями, среди которых Versace, Gucci, Dolce & Gabbana
Фото: © РИА "Новости" / К. Карташьян
Ильмира снималась в рекламе и клипах, появлялась на обложках глянца. А сейчас живёт в Москве и вместе с мужем воспитывает детишек
Фото: vk.com / "Мисс Россия"