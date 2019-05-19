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Опубликовано 19 мая 2019, 10:00

Четыре королевы красоты СССР, которые будоражат фантазию до сих пор: 12 фото

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Маша Калинина стала победительницей первого в СССР конкурса красоты "Московская красавица" в 1988 г. Ей было всего 16
После девушка путешествовала по Европе, получив работу в международном модельном агентстве. Потом перебралась в США, где хотела покорить Голливуд
Но особых успехов в кино Мария не достигла. Со временем она стала интересоваться ЗОЖ, увлеклась йогой и даже открыла свою студию в Калифорнии
А вот первой "мисс СССР" стала 17-летняя школьница Юлия Суханова. Заветную корону она получила в 1989 году
И красавице предложили работу за рубежом. Сначала Юлю не хотели выпускать из страны. Но она всё же уехала в США, где сразу привлекла к себе внимание
Судьба распорядилась так, что Штаты стали её второй родиной. Там у Юли сейчас своя компания по выпуску генераторов горного воздуха
В 1990-м году титул "Мисс СССР" достался высокой и хрупкой 17-летней студентке из Витебска Марии Кежа
Девушка тогда отказалась от контрактов, вышла замуж и уехала в Европу. Но брак распался, а вернуться в индустрию моды ей помешала автокатастрофа
Но девушка не раскисла. Во Франции она стала модным дизайнером, создав собственный бренд. И её сумочки просто нарасхват
В 1991 г. заветная корона досталась жгучей брюнетке из Саратова Ильмире Шамсутдиновой. Она стала последней и самой юной "мисс СССР", девушке было 15
За этим последовали масса наград на различных конкурсах, сотрудничество с известными компаниями, среди которых Versace, Gucci, Dolce &amp; Gabbana
Ильмира снималась в рекламе и клипах, появлялась на обложках глянца. А сейчас живёт в Москве и вместе с мужем воспитывает детишек

Сейчас конкурсы красоты стали для нас обыденностью. Но 30 лет назад в СССР выбор главной красавицы был событием уникальным. Лайф предлагает вспомнить четырёх титулованных королев красоты, которые показали всему миру красоту русских женщин.

Коллаж © LIFE. © РИА "Новости" / Алексей Дитякин / Александр Макаров / Юрий Абрамочкин © Pressa.tv

Коллаж © LIFE. © РИА "Новости" / Алексей Дитякин / Александр Макаров / Юрий Абрамочкин © Pressa.tv

Маша Калинина стала победительницей первого в СССР конкурса красоты "Московская красавица" в 1988 г. Ей было всего 16

Фото © Pressa.tv

Фото © Pressa.tv

После девушка путешествовала по Европе, получив работу в международном модельном агентстве. Потом перебралась в США, где хотела покорить Голливуд

Фото: instagram/patrikidaily

Фото: instagram/patrikidaily

Но особых успехов в кино Мария не достигла. Со временем она стала интересоваться ЗОЖ, увлеклась йогой и даже открыла свою студию в Калифорнии

Фото: live-mind.com

Фото: live-mind.com

А вот первой "мисс СССР" стала 17-летняя школьница Юлия Суханова. Заветную корону она получила в 1989 году

Фото © РИА "Новости" / Игорь Бойко

Фото © РИА "Новости" / Игорь Бойко

И красавице предложили работу за рубежом. Сначала Юлю не хотели выпускать из страны. Но она всё же уехала в США, где сразу привлекла к себе внимание

Фото: © РИА "Новости" / Юрий Абрамочкин

Фото: © РИА "Новости" / Юрий Абрамочкин

Судьба распорядилась так, что Штаты стали её второй родиной. Там у Юли сейчас своя компания по выпуску генераторов горного воздуха

Фото: hapo-oe.spb.ru

Фото: hapo-oe.spb.ru

В 1990-м году титул "Мисс СССР" достался высокой и хрупкой 17-летней студентке из Витебска Марии Кежа

Фото: © РИА "Новости" / Александр Макаров

Фото: © РИА "Новости" / Александр Макаров

Девушка тогда отказалась от контрактов, вышла замуж и уехала в Европу. Но брак распался, а вернуться в индустрию моды ей помешала автокатастрофа

Фото: © РИА "Новости" / Александр Макаров

Фото: © РИА "Новости" / Александр Макаров

Но девушка не раскисла. Во Франции она стала модным дизайнером, создав собственный бренд. И её сумочки просто нарасхват

Фото: instagram / masha_keja

Фото: instagram / masha_keja

В 1991 г. заветная корона досталась жгучей брюнетке из Саратова Ильмире Шамсутдиновой. Она стала последней и самой юной "мисс СССР", девушке было 15

Фото: © РИА "Новости" / Алексей Дитякин

Фото: © РИА "Новости" / Алексей Дитякин

За этим последовали масса наград на различных конкурсах, сотрудничество с известными компаниями, среди которых Versace, Gucci, Dolce & Gabbana

Фото: © РИА "Новости" / К. Карташьян

Фото: © РИА "Новости" / К. Карташьян

Ильмира снималась в рекламе и клипах, появлялась на обложках глянца. А сейчас живёт в Москве и вместе с мужем воспитывает детишек

Фото: vk.com / "Мисс Россия"

Фото: vk.com / "Мисс Россия"

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Алина Гостева
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