Опасные догонялки, скоростной Tetris и другие необычные игры с чемпионатами мира

Оглавление Tetris Кубик Рубика PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile Догонялки Дрон-рейсинг Хедис

Tetris

Фото © Twitter / Tetris Championship

Думал ли кто-нибудь в детстве, когда играл в простой таймкиллер Tetris, что в ближайшем будущем в складывании виртуальных кирпичиков на полном серьёзе будут соревноваться взрослые дяди? Едва ли. А ведь соревнуются. Чемпионат мира по классическому Tetris ежегодно проводится в США с 2010 года. В рамках этого турнира лучшие игроки со всего света борются за звание самого-самого и небольшое денежное вознаграждение. Например, победитель последнего чемпионата увёз домой всего 1000 долларов. Несмотря на кажущуюся тривиальность Tetris, у этой игры по сей день остаётся много поклонников, которые сотнями собираются в больших залах поглазеть на финальные матчи. Они, как и фанаты любого другого спорта, искренне кричат и грустят, болея за игроков. В Интернете трансляции и записи игр профессиональных тетрисистов собирают от нескольких тысяч до десятков миллионов просмотров.

Кубик Рубика

Фото © Facebook / World Cube Association

Ещё одной забавой из детства, вокруг которой к сегодняшнему дню образовалась сверхконкурентная среда, является Кубик Рубика. Всемирная ассоциация кубика аж с 2003 года проводит чемпионаты мира по решению головоломки. При этом спортсмены соревнуются в сборке кубика не только традиционного формата 3х3х3, но и других его вариаций: от 2х2х2 до невероятных 7х7х7. Во всяком случае, если речь идёт о классической скоростной сборке двумя руками. Одной же рукой или ногами куберы вращают только 3х3х3. Такая же комбинация используется при решении головоломки на количество ходов. Вслепую можно использовать кубик от 3х3х3 до 5х5х5. Победителем последнего чемпионата мира по классической скоростной сборке является 22-летний голландец Матс Валк. На прошлогоднем турнире он победил с результатом 6,33 секунды.

PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile

Фото © Facebook / PUBG MOBILE

Мобильные игры многими расцениваются как незатейливые развлечения на 5–10 минут в день. Однако и в этой нише есть место для чемпионатов мира. Например, по игре PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile проводятся полноценные киберспортивные турниры с миллионными призовыми фондами. Выглядят такие соревнования именно так, как вы их себе представляете. Большой зал. Он полон фанатами. На сцене за столами сидят юноши, которые остервенело лупят по экранам своих смартфонов. При каждой победе публика ревёт. Аналогичную ситуацию, но уже с планшетами, можно наблюдать в комьюнити игры Vainglory, аналога популярной Dota для мобильных устройств.

Догонялки

Me after incineroars revenge stacks for the 4th time pic.twitter.com/r2tx8xh07N — Fabz @ SoCal🇺🇲🇺🇲 (@36_Kopter_89) 28 марта 2019 г.

В детстве каждый играл в догонялки. Но весьма по-дилетантски. Ну, потому что тогда иначе было нельзя. Сегодня ситуация несколько иная, ведь с 2017 года проводятся чемпионаты мира по догонялкам — можно стать профессиональным сальщиком. Судя по видеозаписям турниров, World Chase Tag (полное и официальное название турнира) представляет из себя экстремальную версию детских догонялок. В ней игроки бегают не по пустому залу или между парт, а постоянно перепрыгивают через препятствия, кувыркаются, делают сальто и выполняют прочие акробатические трюки. Также слегка изменены правила: в рамках одного матча проходит несколько 20-секундных таймов. Задача одного участника — не стать засаленным другим. Та сторона, в которой по итогам матча больше уклонений, побеждает.

Дрон-рейсинг

Фото © Facebook / World Drone Prix

Для большинства обывателей квадрокоптеры нужны только для аэросъёмки. Однако если копнуть глубже, обнаружатся и другие способы применения летающих гаджетов. В том числе дроны используют в качестве спортивного инвентаря. С начала 10-х годов по всему миру проводятся крупные турниры по гонкам на квадрокоптерах, дрон-рейсингу. Самым масштабным мероприятием, которое неформально называют чемпионатом мира, является World Drone Prix. Оно проводится с 2015 года. К слову, в 2016-м, в рамках World Drone Prix, россиянин Владимир Мещеряков занял третье место и заработал солидный куш в размере 150 тысяч долларов. Общий же призовой фонд равнялся одному миллиону. Главная задача участников гонок на дронах — максимально быстро пролететь полосу препятствий. Для этого пилоты надевают шлемы виртуальной реальности и наблюдают за движениями квадрокоптеров от первого лица. Дроны при этом вытворяют невероятные кульбиты на скорости 150 км/ч и больше.

Хедис

Фото © Wikipedia / Карл Бахманн