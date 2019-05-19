Сборная Швеции по хоккею победила команду Швейцарии на ЧМ

В составе победителей шайбы забрасывали Вильям Нюландер, Йон Клингберг, Эрик Густафссон и Оливер Экман-Ларссон.

В рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею действующие чемпионы, сборная Швеции, одержали волевую победу над командой Швейцарии.

В составе победителей забрасывали шайбы Вильям Нюландер, Йон Клингберг, Эрик Густафссон и Оливер Экман-Ларссон.

У швейцарцев заброшенные шайбы на счету Йоэля Дженацци, Свена Андригетто, Гаэтана Хаса.

Благодаря этой победе Швеция вышла на второе место в группе В. Лидируют в группе россияне.