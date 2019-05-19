Сборная Швеции по хоккею победила команду Швейцарии на ЧМ
В составе победителей шайбы забрасывали Вильям Нюландер, Йон Клингберг, Эрик Густафссон и Оливер Экман-Ларссон.
Let's watch that moment when @ekmanlarson regained the lead for @Trekronorse, shall we?— IIHF (@IIHFHockey) May 18, 2019
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В рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею действующие чемпионы, сборная Швеции, одержали волевую победу над командой Швейцарии.
Итоговый счёт игры — 4:3 в пользу шведов.
В составе победителей забрасывали шайбы Вильям Нюландер, Йон Клингберг, Эрик Густафссон и Оливер Экман-Ларссон.
У швейцарцев заброшенные шайбы на счету Йоэля Дженацци, Свена Андригетто, Гаэтана Хаса.
Благодаря этой победе Швеция вышла на второе место в группе В. Лидируют в группе россияне.
Ранее сборная Словакии одержала победу над командой Великобритании.