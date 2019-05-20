Джастин Бибер клипом нанёс ущерб природе Исландии
Ролик певца привёл полчища его фанатов в национальный парк, вследствие чего его пришлось закрыть для посещений.
Видеоклип известного канадского поп-певца Джастина Бибера на песню I'll Show You привёл к закрытию исландского каньона Фьядраглуфур. Об этом сообщает Daily Mail.
После появления клипа Бибера в 2015 году множество его фанатов ринулись в нетронутый человеком каньон, несмотря на некоторые правительственные запреты. Поклонники певца не останавливались перед ограничительными знаками и заграждениями, убегая от охранников национального парка. Всё это привело к тому, что каньон пришлось закрыть.
Местные власти не винят Бибера в сложившейся ситуации, но призывают публичных людей думать о том, что их действия могут повлечь последствия для окружающей среды.
Ожидается, что поклонники Бибера бросят свои попытки попасть в каньон, чтобы сделать красивую фотографию. Однако исландцы уверены, что в ближайшее время поток туристов хлынет в страну вновь в связи с тем, что там снимался последний сезон "Игры престолов".