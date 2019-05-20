В Госдуме упрекнули россиян в женитьбе ради пышного застолья

Председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва заявила, что в современной России молодые пары женятся ради свадебного торжества и не берут на себя ответственность за скорый развод, сообщает агентство "Москва".

— Ответственности никакой совершенно. Для них нужен праздник — вот свадьба: "Ладно, родители, давайте раскошеливайтесь", а потом "не сошлись характерами" начинается. Это отсутствие воспитания, ответственности за всё, — сказала депутат.

Плетнёва также назвала гражданские браки сожительством и заявила, что комитет никогда не согласится приравнять их к официальному браку.

Депутат предложила чествовать тех, кто живёт в официальном браке много лет — 25, 50. Плетнёва считает, что на подобные пары должна равняться молодёжь. По её словам, такие инициативы не требуют огромных средств и могут исполняться "на местах".