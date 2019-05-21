Валуев прокомментировал Лайфу сообщения о возможном обрушении в здании Госдумы
Николай Валуев. Фото: © РИА "Новости" / Кирилл Каллиников
Парламентарий отметил, что под многими зданиями Москвы находятся карстовые пустоты, однако работа в них продолжается.
Бывший боксёр и депутат нижней палаты российского парламента Николай Валуев уверен, что обнаружение пустот в фундаменте здания Госдумы — не повод бросать работу.
Так он прокомментировал Лайфу слова вице-спикера Игоря Лебедева, который объявил, что здание могут признать аварийным.
— Что теперь, бежать эвакуироваться? Руки в ноги — и всё, на улицу? Не понимаю, что меня должно пугать. Я вам не сообщу ничего нового, если скажу, что под многими зданиями города Москвы находятся карстовые пустоты. Это общеизвестный признанный факт, — заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.
Валуев добавил, что вся эта новость вообще не является причиной его беспокойств.
— Сижу и даже не дёрнулся, вообще ничего не дёрнулось, даже кончик пальца не дёрнулся. Пускай Лебедев там... у него время есть на исследования фундамента Государственной думы, а у нас работа — работой надо заниматься, — высказался депутат.
Недавно, когда начало рабочего дня в Госдуме перенесли с 10 утра на 12 часов, депутат рассказал, что эти утренние часы сможет отвести на занятия спортом.