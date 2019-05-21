Валуев прокомментировал Лайфу сообщения о возможном обрушении в здании Госдумы

Парламентарий отметил, что под многими зданиями Москвы находятся карстовые пустоты, однако работа в них продолжается.

Бывший боксёр и депутат нижней палаты российского парламента Николай Валуев уверен, что обнаружение пустот в фундаменте здания Госдумы — не повод бросать работу.

Так он прокомментировал Лайфу слова вице-спикера Игоря Лебедева, который объявил, что здание могут признать аварийным.

— Что теперь, бежать эвакуироваться? Руки в ноги — и всё, на улицу? Не понимаю, что меня должно пугать. Я вам не сообщу ничего нового, если скажу, что под многими зданиями города Москвы находятся карстовые пустоты. Это общеизвестный признанный факт, — заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды.

Валуев добавил, что вся эта новость вообще не является причиной его беспокойств.

— Сижу и даже не дёрнулся, вообще ничего не дёрнулось, даже кончик пальца не дёрнулся. Пускай Лебедев там... у него время есть на исследования фундамента Государственной думы, а у нас работа — работой надо заниматься, — высказался депутат.