Исландию могут наказать за флаги Палестины на Евровидении

Согласно уставу ЕВС, разрешается показывать только флаги стран, входящих в ООН и ЕС.

Европейский вещательный союз (ЕВС), являющийся организатором Евровидения, решает вопрос о санкциях в отношении Исландии из-за демонстрации баннеров с флагами Палестины в прямом эфире конкурса. Об этом сообщает DW.

Отмечается, что палестинский флаг дважды попал в прямой эфир Евровидения. Так, его продемонстрировали участники исландской группы Hatari во время объявления баллов и танцоры из труппы Мадонны.

В ЕВС напомнили, что Евровидение не является политическим мероприятием и демонстрация флагов непризнанных стран противоречит правилам конкурса.