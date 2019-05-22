Жириновский пофантазировал о судьбе Госдумы из-за возможного обрушения

По его мнению, сейчас там работает в десять, а то и в тридцать раз больше людей, чем планировалось во время постройки.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уверен, что здание Государственной думы просто не рассчитано на то количество человек, которое сейчас в нём работает. Именно из-за такой нагрузки и повреждается фундамент.

— Здание не рухнет здесь, но нежелательно делать какой-то косметический ремонт. Здание желательно снести и поставить здесь шикарный отель, — сказал Жириновский Лайфу.

Днём ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев рассказал, что строители обнаружили пустоты в фундаменте здания и заявили о возможности обрушения.