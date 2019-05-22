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Опубликовано 22 мая 2019, 11:06

Жириновский пофантазировал о судьбе Госдумы из-за возможного обрушения

По его мнению, сейчас там работает в десять, а то и в тридцать раз больше людей, чем планировалось во время постройки.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уверен, что здание Государственной думы просто не рассчитано на то количество человек, которое сейчас в нём работает. Именно из-за такой нагрузки и повреждается фундамент.

Здание не рухнет здесь, но нежелательно делать какой-то косметический ремонт. Здание желательно снести и поставить здесь шикарный отель, — сказал Жириновский Лайфу.

Днём ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев рассказал, что строители обнаружили пустоты в фундаменте здания и заявили о возможности обрушения.

Депутат и бывший боксёр Николай Валуев уверен, что это не повод эвакуироваться, а нужно продолжать работать.

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Иван Комогорцев
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