Госдума в первом чтении приняла закон о штрафах за отказ обслуживать пожилых

В случае вступления в силу закона, этот штраф составит до 30 тысяч рублей для должностных лиц и до 100 тысяч — для юридических.

Депутаты Госдумы сегодня в первом чтении поддержали законопроект о штрафах за отказ обслуживать пенсионеров и инвалидов.

В документе предлагается поправить статью 14.8 КоАП — внести туда правонарушение, которое связано с отказом потребителю в доступе к товарам (работам, услугам) по причине ограниченных возможностей здоровья и возраста.

Есть и исключения. Они касаются тех товаров и услуг, доступ к которым может быть запрещён определённым лицам законом или по соображениям безопасности.

Предлагается установить штраф в размере от 15 до 30 тысяч рублей для должностных лиц, от 50 до 100 тысяч рублей для юридических лиц.