Мошенник, обманувший систему. Как беглый аферист стал Героем СССР

Оглавление Рецидивист превращается в журналиста Молодой "засекреченный" герой Самая дерзкая афера Конец афериста

В мае 1940 года в "Комсомольской правде" появилась статья, рассказывающая о подвигах сотрудника газеты, военного корреспондента Валентина Пургина, который недавно был удостоен звезды Героя Советского Союза. Карьера молодого журналиста явно шла в гору. Помимо многочисленных наград, полученных за последний год, он женился на молодой коллеге, вступил в партию и уже продвинулся до заместителя редактора военного отдела газеты.

Но случайно выяснилось, что Пургин — беглый рецидивист и фальсификатор. Причём ему удалось обмануть не только коллег, но и высшие инстанции. Звезда Героя за несуществующий подвиг была присвоена ему указом Президиума Верховного Совета СССР.

Рецидивист превращается в журналиста

О ранних годах Владимира Голубенко известно не много. Он родился в 1914 году, по одним данным, на Урале, по другим — на Дальнем Востоке, в обычной рабочей семье. Отец Владимира погиб, когда тот был ещё ребёнком, и его воспитывала мать.

Голубенко отучился пять лет в школе. Мог рассчитывать, благодаря своему пролетарскому происхождению, на некоторые льготы при дальнейшей учёбе или устройстве на работу. Однако молодой человек попал в дурную компанию, пристрастился к воровству и в 1933 году впервые оказался задержан за кражу.

Голубенко как пролетария освободили досрочно. Вскоре после освобождения он снова взялся за старое и в 1937 году был приговорён к пяти годам лишения свободы за подделку государственных бумаг и мошенничество. На этот раз ему удалось бежать и легализоваться под именем Валентин Пургин. По одной версии, паспорт он просто похитил у случайного попутчика, по другой — получил его легально, подделав справку об утере документов.

Взяв новое имя, Пургин решил изменить свою жизнь и переквалифицироваться в журналисты. Отказываться от своих криминальных талантов он не собирался, только решил перейти от банального воровства к более изящным аферам.

Поначалу он жил в Свердловске, где по поддельному направлению попал на учёбу в Военно-транспортную академию и устроился корреспондентом в местную газету "Путёвка". Там он провёл несколько месяцев и вступил в комсомол. Но провинциальная жизнь не устраивала его, и Пургин уехал покорять столицу.

Молодой "засекреченный" герой

Фото © Wikipedia

В Москве Пургин устроился в газету "Гудок". Издание было весьма известным: с ним сотрудничали Булгаков, Ильф, Петров, Катаев, Зощенко. Но Пургину этого показалось мало, и он решил перейти в "Комсомолку". Перед этим мошенник забрал в Москву свою мать. Он подделал её трудовую книжку и снабдил фальшивыми рекомендациями — ей удалось устроиться на работу уборщицей в Верховный Совет. Там, пользуясь доступом в любые кабинеты, она похитила по просьбе сына два ордена Ленина и орден Красного Знамени.

"Комсомольская правда" в то время была одной из самых популярных газет страны. Попасть туда просто так, тем более без серьёзного опыта, образования и хороших рекомендаций, было практически невозможно, так что Пургин хорошо подготовился. Сфабриковал аттестат, хорошие характеристики по местам учёбы и проникновенное рекомендательное письмо. В нём сообщалось, что Пургин рос на пограничной заставе под присмотром отца — красного командира. Однажды на неё напали басмачи, отец погиб, но юный Пургин едва ли не в одиночку отразил это нападение и за свой героизм был награждён орденом Красного Знамени. Парень отлично проявил себя в учёбе и всю жизнь мечтал стать журналистом и работать в "Комсомольской правде". Письмо заканчивалось призывом исполнить мечту молодого героя.

Конечно, после таких рекомендательных писем журналисты не смогли отказать Пургину, который так вошёл в образ, что приехал в военной гимнастёрке с орденом на груди. Его сразу же зачислили в штат корреспондентом военного отдела.

Пургин понимал, что в разговорах с коллегами может проколоться на каких-то деталях, поэтому о своём прошлом предпочитал молчать. Когда его начинали расспрашивать о наградах, он отделывался общими фразами и многозначительно намекал на свою связь со спецслужбами. В то время чекисты были окружены ореолом таинственности, к тому же шпиономания 30-х ещё не схлынула, поэтому излишнее любопытство могло закончиться большими проблемами. Так что намёки Пургина вполне удовлетворяли его коллег.

В редакции аферист появлялся редко, предпочитая "секретные командировки". Он сумел подделать печать Наркомата обороны и от имени военного ведомства регулярно присылал в газету направления в командировки на своё имя. Летом 1939 года он сделал себе командировку на Халхин-Гол, где шли бои с японцами. Правда, никуда в итоге не поехал. Получив командировочные, он растратил их на личные нужды. Чтобы объяснить отсутствие репортажей и очерков, мошенник подделал справку из госпиталя, где он якобы лечился после ранения, полученного на передовой.

Фото © РИА "Новости" / Илья Питалев

В конце 1939 года началась война с Финляндией. По старой схеме он организовал себе командировку, но до фронта так и не доехал. Командировочные опять прогулял, остановившись в Гродно. Там же он сфабриковал печать 39-й отдельной бригады особого назначения (даже не существовавшей в действительности), от имени которой в дальнейшем выписывал себе новые награды.

Прислав несколько вымышленных репортажей с передовой, Пургин вернулся в редакцию, где раздобыл типографское клише указов Президиума Верховного Совета. Это позволило ему скопировать печать Верховного Совета.

После этого Пургин как бы случайно продемонстрировал коллегам новую орденскую книжку, в которую вписал сразу два ордена Ленина. Книжка была оформлена по всем правилам, с необходимыми печатями и выглядела весьма убедительно. Правда, награды он надевал очень редко и предпочитал хранить их в тайнике на даче у приятеля.

Практически не писавший репортажей корреспондент стал звездой редакции. Его продвинули до заместителя редактора военного отдела, он стал кандидатом в члены партии, подделав рекомендации старых большевиков. Мошенник даже успел жениться на молодой коллеге, не устоявшей перед напором орденоносца.

Самая дерзкая афера

Главной звездой "Комсомолки" среди военкоров был Леонид Коробов. Он не только присылал репортажи с передовой, но и совершил самый настоящий подвиг. Отряд, в котором он находился, вступил в бой с финнами. В сражении погибли все командиры, и журналист, не растерявшись, взял на себя командование. О подвиге Коробова много писали газеты, и позднее он был награждён за него орденом Ленина.

Это, видимо, задело самолюбие Пургина, который уже привык быть звездой редакции. К тому же ему хотелось порадовать себя и супругу свадебным подарком. И он решился на отчаянную авантюру. Он задумал наградить самого себя звездой Героя Советского Союза, причём официально. Для этого требовалось каким-то образом одурачить высший советский орган власти — Президиум Верховного Совета во главе с Калининым. Именно его указами производились все награждения. И Пургин нашёл способ это сделать.

Мнимый журналист написал на себя представление к награде и отправил в наградной отдел Наркомата ВМФ. Он хорошо понимал, что в наркомате не могут знать все без исключения сухопутные части по номерам. Дабы избежать проверки, Пургин позвонил в отдел и, представившись помощником Берии, попросил дать ход представлению журналиста к награде.

После такого звонка проверять документы на Пургина никто не стал и подписанное представление ушло в другие инстанции. Там его подтверждали автоматически, полагая, что все необходимые проверки уже проведены.

Афера удалась. В апреле 1940 года в газетах был опубликован указ Президиума Верховного Совета о присвоении звания Героя Советского Союза Валентину Пургину. 22 мая 1940 года в "Комсомольской правде" был опубликован большой очерк о славном пути сотрудника газеты. В нём со слов мошенника было дано описание его подвига, за который он был отмечен высшей наградой. Оказалось, что героический военкор в одиночку смог пленить целый отряд финнов и привести их в расположение штаба.

Конец афериста

Статья в газете с многомиллионным тиражом в итоге и сгубила самозваного героя. Его фотографию увидел один из следователей, ранее занимавшийся делом Пургина, когда тот был ещё Владимиром Голубенко. Он сообщил об этом, после чего началась проверка, сразу разоблачившая мошенника. Пургин был задержан прямо на проходной Кремля, куда явился для получения награды. При обыске в доме его друга были найдены остальные незаконно присвоенные преступником ордена.

Летом 1940 года состоялся суд. Пургина обвинили в мошенничестве, подлоге, подделке государственных бумаг и незаконном ношении воинских наград. В конце того же года он был приговорён к смертной казни и расстрелян. Однако в некоторых источниках встречаются утверждения, что он был приговорён к тюремному заключению и его следы затерялись в лагерях. Указ о присвоении Пургину звания Героя Советского Союза также был отменён. Пургин стал не только первым человеком, обманом получившим высшую награду СССР, но и первым, кто был лишён этой награды.