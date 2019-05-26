15 фото самого опасного района Португалии, который скоро сотрут с лица земли

Лиссабон ежегодно посещают миллионы туристов. Но они редко доезжают до окраин португальской столицы

Район 6 de Maio считается одним из самых опасных в стране. Даже полицейские, патрулируя здешние улицы, стараются лишний раз не покидать автомобиль

Начиная с 1970-х годов здесь стали селиться уроженцы островного государства Кабо-Верде, получившего независимость от Португалии

Недавно местное правительство решило избавиться от неприглядного района, чтобы возвести на его месте новые кварталы

Фотограф Хосе Феррейра, узнав о планах по сносу 6 de Maio, приехал сюда, чтобы запечатлеть его для истории

Феррейра прожил в лиссабонском гетто целый год, ежедневно фотографируя его обитателей. Эту серию снимков он назвал "Вне закона"

Фотограф заявляет, что своей работой хотел вселить в обитателей района надежду. Но сделать это оказалось не так-то просто

Феррейра понял, что отношения с жителями района наладились, когда местные рэперы стали обращаться к нему за помощью в оформлении своих альбомов

Район недолго ещё просуществует в том виде, в котором его запечатлел Феррейра

Из-за выселения местных жителей и разрушения зданий большая часть окрестностей выглядит как зона военных действий

Строительная техника, ежедневно приезжающая сюда, чтобы разрушить очередное здание, уже стала частью местного пейзажа

Феррейра надеется, что его фотографии помогут каким-то образом сохранить местное сообщество даже после того, как самого района не станет

Иранский фотограф ходит на казни и снимает толпы зрителей. Эти лица надо видеть