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Регион
Опубликовано 26 мая 2019, 16:00

15 фото самого опасного района Португалии, который скоро сотрут с лица земли

Оглавление
Лиссабон ежегодно посещают миллионы туристов. Но они редко доезжают до окраин португальской столицы
Район 6 de Maio считается одним из самых опасных в стране. Даже полицейские, патрулируя здешние улицы, стараются лишний раз не покидать автомобиль
Начиная с 1970-х годов здесь стали селиться уроженцы островного государства Кабо-Верде, получившего независимость от Португалии
Недавно местное правительство решило избавиться от неприглядного района, чтобы возвести на его месте новые кварталы
Фотограф Хосе Феррейра, узнав о планах по сносу 6 de Maio, приехал сюда, чтобы запечатлеть его для истории
Феррейра прожил в лиссабонском гетто целый год, ежедневно фотографируя его обитателей. Эту серию снимков он назвал "Вне закона"
Фотограф заявляет, что своей работой хотел вселить в обитателей района надежду. Но сделать это оказалось не так-то просто
Феррейра понял, что отношения с жителями района наладились, когда местные рэперы стали обращаться к нему за помощью в оформлении своих альбомов
Район недолго ещё просуществует в том виде, в котором его запечатлел Феррейра
Из-за выселения местных жителей и разрушения зданий большая часть окрестностей выглядит как зона военных действий
Строительная техника, ежедневно приезжающая сюда, чтобы разрушить очередное здание, уже стала частью местного пейзажа
Феррейра надеется, что его фотографии помогут каким-то образом сохранить местное сообщество даже после того, как самого района не станет
Иранский фотограф ходит на казни и снимает толпы зрителей. Эти лица надо видеть

Фотограф Хосе Феррейра целый год прожил на задворках Лиссабона, чтобы запечатлеть для истории жизнь его обитателей.

Лиссабон ежегодно посещают миллионы туристов. Но они редко доезжают до окраин португальской столицы

Фото: © José Ferreira

Фото: © José Ferreira

Район 6 de Maio считается одним из самых опасных в стране. Даже полицейские, патрулируя здешние улицы, стараются лишний раз не покидать автомобиль

Фото: © José Ferreira

Фото: © José Ferreira

Начиная с 1970-х годов здесь стали селиться уроженцы островного государства Кабо-Верде, получившего независимость от Португалии

Фото: © José Ferreira

Фото: © José Ferreira

Недавно местное правительство решило избавиться от неприглядного района, чтобы возвести на его месте новые кварталы

Фото: © José Ferreira

Фото: © José Ferreira

Фотограф Хосе Феррейра, узнав о планах по сносу 6 de Maio, приехал сюда, чтобы запечатлеть его для истории

Фото: © José Ferreira

Фото: © José Ferreira

Феррейра прожил в лиссабонском гетто целый год, ежедневно фотографируя его обитателей. Эту серию снимков он назвал "Вне закона"

Фото: © José Ferreira

Фото: © José Ferreira

Большинство местных жителей родились в бедных семьях. Им нечего терять

Хосе Феррейра

Фото: © José Ferreira

Фото: © José Ferreira

Фотограф заявляет, что своей работой хотел вселить в обитателей района надежду. Но сделать это оказалось не так-то просто

Фото: © José Ferreira

Фото: © José Ferreira

Местные с подозрением относятся к чужакам, они закрыты от внешнего мира. Но через какое-то время между нами установилось взаимопонимание, и они стали вести себя очень дружелюбно по отношению ко мне

Хосе Феррейра

Фото: © José Ferreira

Фото: © José Ferreira

Феррейра понял, что отношения с жителями района наладились, когда местные рэперы стали обращаться к нему за помощью в оформлении своих альбомов

Фото: © José Ferreira

Фото: © José Ferreira

Район недолго ещё просуществует в том виде, в котором его запечатлел Феррейра

Фото: © José Ferreira

Фото: © José Ferreira

Из-за выселения местных жителей и разрушения зданий большая часть окрестностей выглядит как зона военных действий

Фото: © José Ferreira

Фото: © José Ferreira

Власти следят лишь за тем, чтобы преступность не выходила за пределы 6 de Maio и не распространялась на другие районы города, а не занимаются решением проблем местных жителей

Хосе Феррейра

Фото: © José Ferreira

Фото: © José Ferreira

Строительная техника, ежедневно приезжающая сюда, чтобы разрушить очередное здание, уже стала частью местного пейзажа

Фото: © José Ferreira

Фото: © José Ferreira

Феррейра надеется, что его фотографии помогут каким-то образом сохранить местное сообщество даже после того, как самого района не станет

Фото: © José Ferreira

Фото: © José Ferreira

Иранский фотограф ходит на казни и снимает толпы зрителей. Эти лица надо видеть

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Семен Хафизов
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