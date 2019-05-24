Жена и дочь Бута впервые получили визу в США
Виктор Бут. Фото © РИА "Новости"
Семья осуждённого россиянина планирует приехать к нему на месяц в конце лета или начале осени.
Жена и дочь россиянина Виктора Бута, который отбывает срок в тюрьме США, впервые получили американскую визу. Об этом рассказала его супруга Алла Бут газете "Известия".
— Мы очень счастливы, так как до последнего момента не знали, чем всё закончится, — рассказала Бут.
По её словам, уже два раза приходилось переносить даты визита из-за того, что США на полгода задержали выдачу виз. Сейчас семья Виктора собирается навестить его в конце лета или начале осени.
Бут уточнила, что изначально собиралась полететь в США в конце 2018 года, поскольку собеседование в американском диппредставительстве они с дочерью прошли ещё в сентябре. В стране они планируют провести месяц, но всё будет зависеть от финансов.
Виктора Бута арестовали в Бангкоке в марте 2008 года по запросу американских спецслужб. Власти США приговорили его к 25 годам лишения свободы за участие в сговоре с целью убить американских граждан, а также за материальную поддержку терроризма. Россиянин до сих пор настаивает на своей невиновности и стойко переносит лишения тюремной жизни.