Жена и дочь Бута впервые получили визу в США

Семья осуждённого россиянина планирует приехать к нему на месяц в конце лета или начале осени.

Жена и дочь россиянина Виктора Бута, который отбывает срок в тюрьме США, впервые получили американскую визу. Об этом рассказала его супруга Алла Бут газете "Известия".

— Мы очень счастливы, так как до последнего момента не знали, чем всё закончится, — рассказала Бут.

По её словам, уже два раза приходилось переносить даты визита из-за того, что США на полгода задержали выдачу виз. Сейчас семья Виктора собирается навестить его в конце лета или начале осени.

Бут уточнила, что изначально собиралась полететь в США в конце 2018 года, поскольку собеседование в американском диппредставительстве они с дочерью прошли ещё в сентябре. В стране они планируют провести месяц, но всё будет зависеть от финансов.