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Опубликовано 24 мая 2019, 04:14

Жена и дочь Бута впервые получили визу в США

Виктор Бут. Фото © РИА "Новости"

Виктор Бут. Фото © РИА "Новости"

Семья осуждённого россиянина планирует приехать к нему на месяц в конце лета или начале осени.

Жена и дочь россиянина Виктора Бута, который отбывает срок в тюрьме США, впервые получили американскую визу. Об этом рассказала его супруга Алла Бут газете "Известия".

Мы очень счастливы, так как до последнего момента не знали, чем всё закончится, — рассказала Бут.

По её словам, уже два раза приходилось переносить даты визита из-за того, что США на полгода задержали выдачу виз. Сейчас семья Виктора собирается навестить его в конце лета или начале осени.

Бут уточнила, что изначально собиралась полететь в США в конце 2018 года, поскольку собеседование в американском диппредставительстве они с дочерью прошли ещё в сентябре. В стране они планируют провести месяц, но всё будет зависеть от финансов.

Виктора Бута арестовали в Бангкоке в марте 2008 года по запросу американских спецслужб. Власти США приговорили его к 25 годам лишения свободы за участие в сговоре с целью убить американских граждан, а также за материальную поддержку терроризма. Россиянин до сих пор настаивает на своей невиновности и стойко переносит лишения тюремной жизни.

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Анна Рыженкова
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