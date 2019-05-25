Армия Хафтара продвигается к столице Ливии

Ливийская национальная армия (ЛНА) маршала Халифы Хафтара продвигается к югу и востоку Триполи. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на директора пресс-службы генерального командования ЛНА Халифа аль-Убейди.

— Ливийская армия и её военные части продвигаются из всех боевых позиций к югу и востоку от столицы Триполи (В сторону столицы. — Прим. ред.) при поддержке Военно-воздушных сил Ливии, — заявляет Халиф аль-Убейди.

Четвёртого апреля командующий ЛНА Халифа Хафтар приказал военным начать наступление на столицу для её "освобождения от террористов". Вооружённые формирования под командованием правительства Триполи собирают силы для ответной операции под названием "Вулкан гнева".