В Госдуме ответили на решение трибунала по инциденту в Керченском проливе

В Нижней палате парламента уверены, что судья, выносивший приговор по делу, не видит ничего, кроме обвинений в адрес России.

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал решение трибунала по инциденту в Керченском проливе и выразил своё несогласие в данном вопросе.

— Если судья высокой квалификации Международного трибунала запутался в бумагах и не видит ничего, кроме обвинений в адрес России, для нас его слова и приговоры ни гроша не стоят, — заявил Бальбек.

Он также заявил, что до тех пор, пока украинская сторона не извинится и не признает факт провокации, Москва не будет вести диалог по возвращению моряков на родину.

— Потому что мы держава, а не чья-то марионетка. И на окрики ни из Гааги, ни из Стокгольма, ни из Вашингтона мы реагировать не собираемся. У нас есть чёткая позиция, и мы её разъяснили, — добавил Бальбек.

При этом депутат выразил мнение, что Киеву не нужны моряки, которые стали жертвами политических игр Порошенко и Зеленского, а необходима лишь поддержка Запада.