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Опубликовано 26 мая 2019, 22:26

В Госдуме предложили удалять страницы умерших пользователей соцсетей

Фото © Агентство городских новостей “Москва”

Фото © Агентство городских новостей “Москва”

Аккаунты умерших пользователей соцсетей нужно удалять, чтобы ими не могли воспользоваться злоумышленники, заявил 26 мая член думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

По его словам, в настоящее время в соцсетях зарегистрировано около 70 миллионов россиян, из них около миллиона ушли из жизни.

Вострецов выразил обеспокоенность тем, что аккаунтами умерших могут пользоваться мошенники для обмана других пользователей.

Разные случаи бывают. Самые распространённые — мошенники узнают пароли неиспользуемых страничек, меняют фотографии на свои, особенно если внешне похожи, и начинают втираться в доверие, например, к девушкам. Потом обворовывают их или их жильё и исчезают в неизвестном направлении, — цитирует Вострецова "Российская газета".

Депутат добавил, что выследить злоумышленников практически невозможно.

В связи с этим он предложил блокировать аккаунты пользователей в случае, если активность не зарегистрирована более трёх месяцев, а по истечении года — удалять. Аналогичные меры он предложил в отношении электронных кошельков.

Вострецов подчеркнул, что проблема со страницами умерших — вопрос, требующий деликатности, и напомнил, что за рубежом принято отмечать страницы погибших.

Давайте внедрять практику обозначения страниц ушедших, если их захотят вести родственники, или удаления таких аккаунтов представителями соцсетей, если после года бездействия страницы на неё никто не заявил своих прав, — заявил он.

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София Алабина
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