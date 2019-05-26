В Госдуме предложили удалять страницы умерших пользователей соцсетей
Фото © Агентство городских новостей “Москва”
Аккаунты умерших пользователей соцсетей нужно удалять, чтобы ими не могли воспользоваться злоумышленники, заявил 26 мая член думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.
По его словам, в настоящее время в соцсетях зарегистрировано около 70 миллионов россиян, из них около миллиона ушли из жизни.
Вострецов выразил обеспокоенность тем, что аккаунтами умерших могут пользоваться мошенники для обмана других пользователей.
— Разные случаи бывают. Самые распространённые — мошенники узнают пароли неиспользуемых страничек, меняют фотографии на свои, особенно если внешне похожи, и начинают втираться в доверие, например, к девушкам. Потом обворовывают их или их жильё и исчезают в неизвестном направлении, — цитирует Вострецова "Российская газета".
Депутат добавил, что выследить злоумышленников практически невозможно.
В связи с этим он предложил блокировать аккаунты пользователей в случае, если активность не зарегистрирована более трёх месяцев, а по истечении года — удалять. Аналогичные меры он предложил в отношении электронных кошельков.
Вострецов подчеркнул, что проблема со страницами умерших — вопрос, требующий деликатности, и напомнил, что за рубежом принято отмечать страницы погибших.
— Давайте внедрять практику обозначения страниц ушедших, если их захотят вести родственники, или удаления таких аккаунтов представителями соцсетей, если после года бездействия страницы на неё никто не заявил своих прав, — заявил он.