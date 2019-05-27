В Госдуме рассказали, почему сдача стеклотары выгодна россиянам

Как пояснил депутат, вторичный оборот даёт скидку фактически на готовую продукцию.

Глава Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов позитивно оценил предложение возобновить сдачу стеклянной тары в магазины. По мнению депутата, это будет выгодно для государства и населения.

— Надо просто исходить из того, что у нас просто нет других вариантов, весь мир так живёт, вовлекая во вторичный цикл всё, что можно в него вовлечь. У нас это складируется на полигонах и гниёт там по 300–400 лет. Поэтому здесь достаточно логичный шаг, — сказал Лайфу Бурматов.

По его оценке, от подобного нововведения выиграют и правительство, и граждане, а вот на производителей ляжет дополнительная организационная нагрузка, связанная с соответствующей инфраструктурой.

— Для граждан это достаточно выгодная история, ведь по большому счёту тара, вовлекаемая во вторичный оборот, даёт скидку фактически на готовую продукцию. Потому что в зачёт этой продукции идёт та тара, которую вы сдаёте. Для граждан это финансово выгодно, это главный мотиватор, — добавил собеседник Лайфа.