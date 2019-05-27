В Госдуме оценили идею перепроверять здоровье призывников

Как отметил депутат, современная медицина может позволить многим молодым людям всё же отдать долг Родине.

Глава Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что цель предложения перепроверять состояние здоровья призывников — дать им возможность реализовать право на воинскую службу.

— Учитывая отдельные особенности в реальной жизни, пришли к выводу, что нужно дать возможность переаттестации некоторых ранее принятых решений по отношению к потенциальным призывникам, — цитирует депутата НСН.

Шаманов отметил, что возможности медицины расширились. Что же касается тех, кто серьёзно болен, им переживать нечего — их будут направлять в медицинские учреждения для лечения. Он добавил, что поправки в закон планируют доработать к концу мая.