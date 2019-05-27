В Госдуме оценили идею перепроверять здоровье призывников
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Как отметил депутат, современная медицина может позволить многим молодым людям всё же отдать долг Родине.
Глава Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что цель предложения перепроверять состояние здоровья призывников — дать им возможность реализовать право на воинскую службу.
— Учитывая отдельные особенности в реальной жизни, пришли к выводу, что нужно дать возможность переаттестации некоторых ранее принятых решений по отношению к потенциальным призывникам, — цитирует депутата НСН.
Шаманов отметил, что возможности медицины расширились. Что же касается тех, кто серьёзно болен, им переживать нечего — их будут направлять в медицинские учреждения для лечения. Он добавил, что поправки в закон планируют доработать к концу мая.
Ранее сообщалось, что Госдума расширила основания для отсрочки от армии.