Брошенный в столичном ТЦ мальчик тоскует и зовёт маму

По словам детского омбудсмена, ребёнок здоровый и общительный. Он думает, что его мать ушла искать работу.

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова рассказала о состоянии мальчика, которого мать-кукушка накануне оставила в торговом центре.

— Вполне контактный, здоровый внешне, говорит, что его зовут Саша, ему шесть лет, он ходит в детский сад в Тульской области, называет адрес. Рассказывает все обстоятельства, где его оставила мама, что она ушла искать работу и так далее, — сообщила Кузнецова.

Камеры наблюдения записали, как мать-кукушка привела сына в ТЦ

По словам детского омбудсмена, отвлекается ненадолго во время игр, но тоскует и зовёт маму.