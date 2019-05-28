Госдума в первом чтении поддержала закон о компенсации ипотеки многодетным

Авторы документа уверены, что он успешно пройдёт все инстанции и будет принят в кратчайшие сроки.

Депутаты Государственной думы проголосовали в первом чтении за принятие законопроекта о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов при рождении третьего или последующих детей.

Как отметил спикер нижней палаты парламента и один из авторов инициативы Вячеслав Володин, закон нужно принять как можно скорее, чтобы компенсацию получили все семьи, у которых ребёнок родился в текущем году.

— Важно оперативно принять данный законопроект, поскольку он будет иметь обратную силу — с 1 января 2019 года, — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как сообщал Лайф, Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно с депутатами от других политических фракций подготовили законопроект, направленный на помощь многодетным семьям и увеличение рождаемости в 2019−2022 годах.