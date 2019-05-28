Госдума в первом чтении поддержала закон о компенсации ипотеки многодетным
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Авторы документа уверены, что он успешно пройдёт все инстанции и будет принят в кратчайшие сроки.
Депутаты Государственной думы проголосовали в первом чтении за принятие законопроекта о компенсации многодетным семьям ипотечных кредитов при рождении третьего или последующих детей.
Как отметил спикер нижней палаты парламента и один из авторов инициативы Вячеслав Володин, закон нужно принять как можно скорее, чтобы компенсацию получили все семьи, у которых ребёнок родился в текущем году.
— Важно оперативно принять данный законопроект, поскольку он будет иметь обратную силу — с 1 января 2019 года, — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Как сообщал Лайф, Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко совместно с депутатами от других политических фракций подготовили законопроект, направленный на помощь многодетным семьям и увеличение рождаемости в 2019−2022 годах.
Документ предполагает выплаты по 450 тысяч рублей для погашения ипотеки семьям при рождении у них третьего или последующих детей. Однако окончательный размер выплат, условия, порядок и сроки их получения определит кабмин.