В минувшую пятницу Игорь подошёл к одному из банкоматов Сбербанка в Ростове-на-Дону, чтобы пополнить зарплатную карту. Надо отметить, дебетовую. Внёс деньги, и тут же пришло СМС: деньги внесены, но баланс карты ноль рублей.

— Зашёл в личный кабинет, а там ещё интереснее: за мной числится долг 77 650 рублей. Долг по дебетовой карте! — негодует Игорь на сайте banki.ru. — Оказалось, что внесённые средства банк списал в погашение мнимого кредита, которого у меня нет. В итоге получил долг вместо зарплаты!

Игорь вспомнил, что накануне он через "Сбербанк Онлайн" пытался перевести деньги между своими картами. Получилось это только с четвёртого раза. Сбербанк трижды отклонял попытки, ссылаясь на неправильно введённый пароль, хотя мужчина вводил точные данные. В результате операция прошла, Игорь забыл об этом инциденте.

Впрочем, радоваться было рано. По телефону горячей линии клиенту пояснили, что, несмотря на отказы в переводе средств, банк все три раза деньги с него снял. Более того, дебетовая карта каким-то невероятным образом ушла в минус и у клиента образовался крупный долг.

Фото © Сбербанк

Впрочем, позже выяснилось, что произошёл технический сбой. СМС о долге клиент получил ошибочно, как ошибочно произошло и списание денег. Правда, чтобы решить проблему, Игорю пришлось потратить немало сил и времени. Теперь он рад уже тому, что отделался лёгким испугом.

Клиентке из Воронежской области повезло намного меньше, хотя деньги с её карты пропали в тот же день. На этот раз инцидент произошёл с кредиткой. Ей позвонил человек, представившийся сотрудником службы безопасности "ХКФ-банка", и сообщил, что её данные стали доступны мошенникам. Затем позвонил якобы сотрудник службы безопасности Сбербанка и объяснил, что проводит верификацию данных клиента.

— Он сообщил мне данные моих карт, а именно номера на лицевой стороне и срок действия дебетовой и кредитной, и сказал, что перевод на "Киви-банк" заблокирован и деньги находятся на буферном счёте банка, а для отмены операции мне необходимо сообщить ему код из СМС, — жалуется пострадавшая на banki.ru. — Меня, конечно, насторожил данный вопрос, но если дебетовая карта у меня находится в сумке и я снимаю с неё наличные в банкоматах, то кредитная лежит дома, её номер узнать никто, кроме сотрудников Сбербанка, не мог точно. Код сообщила, и моментально у меня списали с кредитной карты 5000 рублей.

Клиентка тут же перезвонила в колл-центр и попросила заблокировать операцию, на что оператор сообщил, что не может, и соединил с другим сотрудником. Тот заблокировал ей все карты и создал заявку на оспаривание операции. Удастся ли ей вернуть свои деньги, пока не известно. Банк всё ещё рассматривает заявку.

Фото © Shutterstock

Столкнуться с СМС-мошенниками в минувший понедельник довелось и Юрию из Москвы. Он один из немногих, кто смог вычислить мошенников и не попасться на их уловки.

— Мне позвонили на мобильный телефон, — делится опытом Юрий на banki.ru. — Обратились ко мне по имени и отчеству. Оператор представился сотрудником Сбербанка Катаевым Павлом Сергеевичем. Сообщил, что поступила заявка на голосовое подтверждение на перевод денежных средств со "Сбербанка Онлайн" на карту "Совкомбанка". Объяснил, что я 15 минут назад зашёл в "Сбербанк Онлайн" и сделал данный перевод, который требует подтверждения. Естественно, никаких переводов я не делал. Пока "сотрудник" представлялся, я посмотрел, что это за номер и отзывы.

Отзывы о номере оказались все одинаковые — не принадлежат Сбербанку, телефонное мошенничество. Беседа клиента с аферистом не состоялась. После уточнения, как связаться с оператором через горячую линию Сбербанка, трубку просто повесили. Разговаривать с любопытным клиентом стало уже неинтересно. По словам юристов, клиент поступил совершенно правильно и тем самым спас свои деньги от кражи. Стоило ему назвать код из СМС, как мошенники мгновенно опустошили бы его карту.

— Думаю, как появится возможность снимать наличные по коду из СМС, злоупотребления по данной части вырастут, — говорит управляющий партнёр юридической компании "Варшавский и партнёры" Владислав Варшавский. — Порекомендовать можно только одно: быть бдительным, не доверять телефонным звонкам и перепроверять их, самостоятельно обращаясь в банк.

Если человек стал жертвой такого мошенничества, нужно подать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела. Затем можно будет заявить гражданский иск в рамках уголовного дела с требованием возврата денег, советует Владислав Варшавский. По его словам, не лишним будет обратиться с жалобой в Центральный банк, поскольку нельзя исключать, что информация о счетах и привязанных к ним телефонных номерах раскрывается сотрудниками банков.