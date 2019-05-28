Суд в Упсале отказался переносить слушания о заочном аресте Ассанжа
Джулиан Ассанж в полицейской машине. Фото © Victoria Jones / PA via AP
В США же журналисту-правозащитнику выдвинули такие обвинения, за которые грозит срок в 175 лет заключения.
Окружной суд шведского города Упсала, который рассматривает заочный арест Джулиана Ассанжа, отказался переносить дату слушания. Она остаётся назначенной на 3 июня. Об этом сообщает местная газета Upsala Nya Tidning.
Ранее отсрочки требовал адвокат основателя WikiLeaks Пер Самуэльсон. Он рассказал, что у Ассанжа очень плохое состояние здоровья и он находится в больнице при лондонской тюрьме. Сам юрист смог лишь недолго и не в полной мере обсудить с Ассанжем его возможный заочный арест. В суде состояние журналиста не посчитали препятствием для заседания.
Ранее Лайф сообщал, что Прокуратура Швеции возобновила расследование уголовного дела в отношении Ассанжа после его задержания в Посольстве Эквадора в Лондоне. Он подозревается в преступлениях на сексуальной почве. Также под стражей находится информатор WikiLeaks Челси Мэннинг.
Адвокат Ассанжа, который защищает его против обвинений со стороны властей США, несколько дней назад заявил, что Штаты открыто обвинили Ассанжа в публикации правдивой информации.