Суд в Упсале отказался переносить слушания о заочном аресте Ассанжа

В США же журналисту-правозащитнику выдвинули такие обвинения, за которые грозит срок в 175 лет заключения.

Окружной суд шведского города Упсала, который рассматривает заочный арест Джулиана Ассанжа, отказался переносить дату слушания. Она остаётся назначенной на 3 июня. Об этом сообщает местная газета Upsala Nya Tidning.

Ранее отсрочки требовал адвокат основателя WikiLeaks Пер Самуэльсон. Он рассказал, что у Ассанжа очень плохое состояние здоровья и он находится в больнице при лондонской тюрьме. Сам юрист смог лишь недолго и не в полной мере обсудить с Ассанжем его возможный заочный арест. В суде состояние журналиста не посчитали препятствием для заседания.