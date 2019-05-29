Бывший тренер "Зенита" не пустил клуб Слуцкого в Лигу Европы

В дуэли двух бывших наставников сборной России победил Дик Адвокат и его "Утрехт".

В чемпионате Голландии завершился плей-офф за попадание в Лигу Европы. В решающем матче между собой играли "Витесс" и "Утрехт". Примечательно, что оба клуба тренируют бывшие наставники сборной России: Леонид Слуцкий, который в России работал ещё и в ЦСКА, и Дик Адвокат, который творил историю в "Зените".

Первый раунд двухматчевого противостояния завершился со счётом 1:1, а во втором поединке сильнее оказались подопечные Адвоката со счётом 2:0. В итоге именно "Утрехт" будет в следующем сезоне представлять Нидерланды в Лиге Европы, несмотря на то что в регулярном чемпионате "Витесс" Слуцкого финишировал выше.