Бывший тренер "Зенита" не пустил клуб Слуцкого в Лигу Европы
Фото © РИА "Новости" / Владимир Песня
В дуэли двух бывших наставников сборной России победил Дик Адвокат и его "Утрехт".
В чемпионате Голландии завершился плей-офф за попадание в Лигу Европы. В решающем матче между собой играли "Витесс" и "Утрехт". Примечательно, что оба клуба тренируют бывшие наставники сборной России: Леонид Слуцкий, который в России работал ещё и в ЦСКА, и Дик Адвокат, который творил историю в "Зените".
Первый раунд двухматчевого противостояния завершился со счётом 1:1, а во втором поединке сильнее оказались подопечные Адвоката со счётом 2:0. В итоге именно "Утрехт" будет в следующем сезоне представлять Нидерланды в Лиге Европы, несмотря на то что в регулярном чемпионате "Витесс" Слуцкого финишировал выше.
🏆 Hoe #fcutrecht supporters vandaag op werk/school binnenkomen? pic.twitter.com/DkDfyqBB8b— FC Utrecht (@fcutrecht) 29 мая 2019 г.
— Было сложно. Чтобы подготовиться к плей-офф, нужно время, однако мы провели шесть матчей за 16 дней. Это был долгий сезон: мы начали его первыми, а закончили последними. У нас было много травм, в перерыве пришлось произвести две замены, вышли ребята, которые не тренировались или сыграли всего один раз. Мы проиграли из-за того, что команде не хватило свежести, — сказал Слуцкий после игры.