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Регион
Опубликовано 29 мая 2019, 13:19

Бывший тренер "Зенита" не пустил клуб Слуцкого в Лигу Европы

Фото © РИА "Новости" / Владимир Песня

Фото © РИА "Новости" / Владимир Песня

В дуэли двух бывших наставников сборной России победил Дик Адвокат и его "Утрехт".

В чемпионате Голландии завершился плей-офф за попадание в Лигу Европы. В решающем матче между собой играли "Витесс" и "Утрехт". Примечательно, что оба клуба тренируют бывшие наставники сборной России: Леонид Слуцкий, который в России работал ещё и в ЦСКА, и Дик Адвокат, который творил историю в "Зените".

Первый раунд двухматчевого противостояния завершился со счётом 1:1, а во втором поединке сильнее оказались подопечные Адвоката со счётом 2:0. В итоге именно "Утрехт" будет в следующем сезоне представлять Нидерланды в Лиге Европы, несмотря на то что в регулярном чемпионате "Витесс" Слуцкого финишировал выше.

— Было сложно. Чтобы подготовиться к плей-офф, нужно время, однако мы провели шесть матчей за 16 дней. Это был долгий сезон: мы начали его первыми, а закончили последними. У нас было много травм, в перерыве пришлось произвести две замены, вышли ребята, которые не тренировались или сыграли всего один раз. Мы проиграли из-за того, что команде не хватило свежести,сказал Слуцкий после игры.

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Дмитрий Садылко
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