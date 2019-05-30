Названа дата выхода игры Death Stranding с Норманом Ридусом
Буквально накануне утром игровое сообщество было встревожено сообщениями об "утечках" данных об игре Death Stranding с актёром Норманом Ридусом из "Ходячих мертвецов", как компания Sony представила официальный трейлер будущей новинки на радость геймерам.
Первыми о грядущем явлении новинки узнали пользователи из США, обнаружившие доступную промостраницу эксклюзивного продукта на консоли PS4 от легендарного разработчика Хидэо Кодзимы, подарившего миру Metal Gear и жанр стелс-экшена.
В рамках стрима на Twitch-канале PlayStation был показан девятиминутный геймплейный трейлер, музыкальным сопровождением для которого стала песня Path финской метал-группы Apocalyptica. Дата выхода назначена на 8 ноября 2019 года.