Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 мая 2019, 11:19

Путин внёс в Госдуму законопроект о приостановке ДРСМД

Владимир Путин. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселев

Владимир Путин. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселев

Сегодня, 30 мая, Совет ГД РФ рассмотрит документ и определит сроки его обсуждения.

Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом рассказал спикер ГД Вячеслав Володин.

В тексте документа отмечается, что право принять решение о возобновлении действия договора предоставляется главе государства.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году лидерами СССР и США — Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом.

О намерении выйти из ДРСМД власти США заявили в октябре 2018 года. 7 февраля Госдеп вручил российской стороне ноту о приостановлении участия американской стороны в соглашении. В качестве ответных мер 4 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения РФ Договора о РСМД.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Путин
  • дрсмд
  • Госдума
  • Законы
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar