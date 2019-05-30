Путин внёс в Госдуму законопроект о приостановке ДРСМД
Владимир Путин. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Киселев
Сегодня, 30 мая, Совет ГД РФ рассмотрит документ и определит сроки его обсуждения.
Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом рассказал спикер ГД Вячеслав Володин.
В тексте документа отмечается, что право принять решение о возобновлении действия договора предоставляется главе государства.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году лидерами СССР и США — Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом.
О намерении выйти из ДРСМД власти США заявили в октябре 2018 года. 7 февраля Госдеп вручил российской стороне ноту о приостановлении участия американской стороны в соглашении. В качестве ответных мер 4 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении выполнения РФ Договора о РСМД.