Путин внёс в Госдуму законопроект о приостановке ДРСМД

Сегодня, 30 мая, Совет ГД РФ рассмотрит документ и определит сроки его обсуждения.

Президент РФ Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о приостановлении Россией действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом рассказал спикер ГД Вячеслав Володин.

В тексте документа отмечается, что право принять решение о возобновлении действия договора предоставляется главе государства.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году лидерами СССР и США — Михаилом Горбачёвым и Рональдом Рейганом.