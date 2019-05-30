Новый "закон Яровой". Гробы у квартир должников по ЖКХ больше не появятся?

Прежде всего депутат Яровая осудила "творческие" методы коллекторов, нарушающие права граждан, когда "выставляют гроб у подъезда с номером квартиры должника, когда в присутствии детей высказывают откровенные угрозы в отношении родителей".

Яровая имела в виду вот этот наспех сколоченный гроб с номером квартиры коммунального должника. Этот отвратительный региональный коллекторский креатив, вероятно, и послужил последней каплей, побудившей депутатов принять новый законопроект уже в первом чтении.

Фото © Молодёжная газета

Коллекторские агентства давно прослыли в народе полулегальными бандами, не без творческой жилки запугивающими оказавшихся в тяжёлой ситуации россиян.

Коллекторы годами не выходят из топов российских новостей и, казалось, соревновались в креативных идеях изощрённых "казней" для должников. Творческие способности "вышибал" получили широкое признание испуганного зрителя. За злодеяниями бывших братков, ментов и чоповцев, орудующих на новом поприще, затаив дыхание, следила вся страна.

Особенно урожайным на коллекторские медиатеракты оказался 2016 год. Дикий случай в Ульяновске, когда в ночь на 27 января 44-летний коллектор бросил в окно частного дома "коктейль Молотова", ужаснул всю страну. Кадры с обгоревшим двухлетним мальчиком разлетелись по новостным лентам.

Кадр видео © Телекомпания НТВ

В марте того же года в городке Искитиме под Новосибирском произошёл не менее вопиющий случай, когда два коллектора за долг в несколько тысяч рублей изнасиловали женщину на глазах у её мужа и детей.

"Реклама" коллекторской деятельности в стиле "крепкий хоррор" сработала. Потому и понятен ужас россиян, узнавших, что в 2018 году коллекторам разрешат покупать долги управляющих компаний ЖКХ. Коллекторское лобби торжествовало и вовсю говорило о стабилизации рынка "вышибал" — 1 января 2017 года в силу вступил 230-й федеральный закон, который, наконец-то, начал контролировать работу коллекторов. Был создан и специальный реестр, в который внесли совсем уж "отмороженные" конторы. Но в итоге самые отморозки ушли на серый рынок взысканий и продолжили свой терроризм уже на полулегальных основаниях. Этот период известен расцветом СМС-терроризма, когда должников запугивали порноколлажами с детьми и прочей жестью.

Фото © УФССП по Забайкальскому краю

Но если не принимать во внимание коллекторские перегибы и достойное пера Стивена Кинга "творчество", не стоит забывать, что речь всё же идёт о должниках. Хоть и без откровенных угроз, но не менее жёстко часто действуют и судебные приставы, уже на совершенно законных основаниях забирая имущество неплательщиков и отправляя особенно злостных из них за решётку. Поэтому вопрос, кому и как следует заниматься взысканием коммунальных задолженностей, остаётся открытым.

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев сообщил Лайфу: — Долги населения за услуги ЖКХ варьируются в пределах 400–500 млрд рублей, по факту этот объём сопоставим с банковской просрочкой. При этом в работу коллекторов отдаётся по агентской схеме минимум — не более 5% от общей задолженности, а доля проданных долгов компаниям, находящимся в реестре ФССП, близка к нулю. Таким образом, говорить о существенном влиянии этой меры на рынок не приходится. Важно отметить, что речь идёт именно о переуступке прав, то есть о продаже долга.

Теряя рынок, хоть и не самый перспективный, коллекторы взывают к равенству прав на рынке взыскания долгов и к общим для всех прописанным в законах правилам.