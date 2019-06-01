"Расстреляли из зенитки и скормили псам". Мифы в СМИ про Северную Корею

Миф 1. Дядю Ким Чен Ына скормили сотне голодных псов на потеху публике

Эта новость появилась в конце 2013 года. И разлетелась по СМИ. Дядю вождя Чан Сон Тхэка долго называли регентом при молодом правителе. И в итоге его казнили, возможно, за попытку госпереворота. Однако история про 120 голодных псов, которые терзали тело дяди на глазах у смеющегося племянника и представителей элиты КНДР, — чистой воды вымысел. Историю про псов придумал шутник из "Вейбо" (китайский аналог "Твиттера". — Прим. Лайфа). Он часто пишет откровенно стёбные и гротескные истории в стилистике северокорейского патриотизма. И подписывается как "Чхве Сын Хо из Пхеньяна". Новость из юмористического блога перепостила гонконгская газета "Вэнь Вей По". А следующие газеты и телеканалы ссылались уже на именитую газету. И новость быстро влетела в мировой топ.

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Миф 2. Казнённая за порнографию "любовница" вождя

Летом 2013 года южнокорейские СМИ опубликовали информационную бомбу. По версии "информированных источников в Пхеньяне", артисты из КНДР снимались в порнографическом фильме. А одна из участниц была любовницей вождя. Более того, когда всю компанию накрыли спецслужбы, то на съёмках ролика нашли запрещённую в КНДР Библию. Конечно же, всех расстреляли. А первой к стенке пошла якобы любовница вождя — певица Хен Соль Воль. Сочетание фактов изначально больше напоминало триллер, а не реальную новость. Но СМИ новость опубликовали и оплакали несчастную Хен Соль Воль. В КНДР произошедшее не прокомментировали. Однако в мае 2014 года расстрелянная певица, почти как украинский журналист Аркадий Бабченко, воскресла перед телекамерами. Выглядела как живая, улыбалась и выступала. Но миф уже сформировался.

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Миф 3. Расстрел из зенитного орудия

Один из самых громких мифов — это расстрел из зенитной пушки бывшего министра обороны КНДР Хен Ен Чхоля. Новость прошла по СМИ весной 2015 года. Казнь экс-министра действительно была. Но был и неправильный двойной перевод с корейского на английский и русский. Изначально корейские СМИ написали о расстреле из зенитной установки. Российские СМИ подали факт как "расстрел из зенитного орудия", что вызвало много споров и шуток. Всё-таки расстрелять человека из зенитной пушки сложно. На самом деле, когда корейскую новость опубликовали на английском, использовали выражение antiarcraft gun. Речь идёт о пулемётах, которые применяют в войнах на Ближнем Востоке. Например, такими antiarcraft gun укомплектованы джипы ливийской армии. Такие же орудия ставят на свои машины боевики в Сирии. И, видимо, об этом изначально зенитном пулемёте и писали корейские СМИ. А только потом он превратился в зенитную пушку.

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Миф 4. Северная Корея обыграла Японию, США и Китай в футбол на чемпионате мира

Закончим безобидным спортивным фейком. "Один из телеканалов КНДР сообщил об успехах национальной сборной страны на чемпионате мира — 2014 в Бразилии. В репортаже говорится, что Северная Корея разгромила Японию со счётом 7:0, США — со счётом 4:0 и выиграла у Китая со счётом 2:0", — это цитата с сайта championat.com. Новость в 2014 году растиражировало множество как российских, так и международных СМИ. Мол, посмотрите, как северокорейская пропаганда дурачит жителей страны и монтирует фейковые победы. Но за дураков посчитали журналистов. Ролик был поддельным. Его сделали в Южной Корее и залили на YouTube. Во-первых, реальное телевидение КНДР транслировало матчи и все были в курсе, что сборная не прошла отборочные игры. Во-вторых, движение губ диктора не совпадало с произносимым текстом. В-третьих, акцент закадрового текста был южнокорейским. Но это выяснили позже — новость уже обошла все издания.

Фото © AP Photo/Ross Setford