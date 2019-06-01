Греф и Водянова пробежались в "Зелёном марафоне "Бегущие сердца"

Всего в забеге участвовало 120 тысяч человек. Благодаря им для благотворительного фонда собрано 43 миллиона рублей.

Сегодня в России, Казахстане и Белоруссии прошёл "Зелёный марафон "Бегущие сердца". Только в Москве на старт вышло около 10 тысяч участников. В том числе глава Сбербанка Герман Греф и основательница фонда "Обнажённые сердца" Наталья Водянова.

— Это вообще мечта: трассу перекрыли для нас. Набережная, Кремль, это просто исторический момент! День защиты детей! Дети, мы с вами! — сказала Водянова.

Впервые в программу соревнований включили классическую марафонскую дистанцию — 42 км 195 метров. В Москве её пробежало более 150 человек. Также были дистанции в 4,2 км и 10 км.

Глава Сбербанка рассказал, что, преодолев 4,2 км, почувствовал прилив энергии.

— Пробежали великолепно, наблюдали прекрасные виды города, нам повезло с погодой — не очень жарко. У людей позитивный заряд, — сказал Греф в интервью ТАСС.

Участниками детской дистанции в 1 км стали марафонцы в возрасте от семи до 13 лет. Среди участников этого забега была и дочь Грефа.

Для людей с ограниченными физическими возможностями прошли символические старты на 200 метров.

Отметим, "Зелёный марафон "Бегущие сердца" проводится с 2017 года. В 2018-м в марафоне приняло участие более 160 тысяч человек.