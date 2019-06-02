В Ливии при взрыве двух автомобилей пострадало 18 человек
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#عاجل || إصابة 18 شخص في تفجيرين بسبب #انفجار #سيارتين_مفخختين بمدينة #درنة الليبية، وحتى الآن ليس من بينهم قتلى.#ليبيا pic.twitter.com/ai7sPWKDJm— MNA (@mna) June 2, 2019
В Ливии как минимум 18 человек получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва двух начинённых взрывчаткой автомобилей. Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на врачей.
— По меньшей мере 18 человек получили ранения при взрыве двух начинённых взрывчаткой автомобилей у штаба Ливийской национальной армии в городе Дерна на востоке Ливии, — отмечается в сообщении.
Ранее Лайф писал, что армия Халифа Хафтара продвигается к ливийской столице.